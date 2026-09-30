Passageiro de ônibus morre baleado durante operação Polícia na zona sudoeste do Rio de Janeiro

Tragédia no transporte público carioca ocorre durante operação de segurança na zona sudoeste, resultando na morte de um passageiro de ônibus na manhã desta quarta-feira.

Um passageiro que viajava em um ônibus do sistema BRT Transolímpica morreu na manhã desta quarta-feira (30), após ser atingido por um disparo de arma de fogo. O caso ocorreu durante uma operação Polícia realizada na região da zona sudoeste da cidade do Rio de Janeiro.

A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, foi baleada nas proximidades da Estação Asa Branca, situada no bairro de Curicica. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas, ao chegarem ao local, constataram que o passageiro já não apresentava sinais vitais.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a empresa Mobi Rio, responsável pela administração do sistema de BRT, confirmou a interdição da Estação Asa Branca para a realização da perícia técnica necessária para as investigações sobre o ocorrido.

Detalhes da operação Polícia na região

A Polícia Militar informou que as equipes realizavam uma ação na comunidade Dois Irmãos durante a manhã de quarta-feira. Os agentes foram notificados sobre o homem baleado dentro do coletivo enquanto a operação ainda estava em andamento na área.

De acordo com a corporação, a finalidade da ofensiva era combater a atividade criminosa e localizar suspeitos envolvidos no assassinato de um homem, ocorrido na tarde da última terça-feira (29), na mesma região.

Resultados e desdobramentos da ação

Até o momento, a Polícia Militar reportou que, durante a operação que visava coibir a violência local, um homem foi preso. Além disso, as autoridades conseguiram realizar a apreensão de três fuzis que estavam com suspeitos.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias exatas do disparo que vitimou o passageiro dentro do transporte público. A perícia no local deve fornecer elementos fundamentais para o inquérito Polícia em curso.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o incidente com o passageiro? O passageiro foi baleado dentro de um ônibus do BRT Transolímpica, nas proximidades da Estação Asa Branca, em Curicica.

Qual era o objetivo da operação Polícia? Segundo a PM, a operação buscava combater criminosos e localizar suspeitos de um homicídio ocorrido na região na terça-feira.

Houve prisões durante a ação? Sim, a Polícia Militar confirmou a prisão de um homem e a apreensão de três fuzis durante a operação.

O sistema de transporte foi afetado? A Mobi Rio informou que a Estação Asa Branca precisou ser interditada para que a perícia pudesse realizar o trabalho no local.

Qual a idade da vítima? A vítima era um homem de cerca de 40 anos, de acordo com as informações das autoridades presentes no atendimento.