Cleber Mata deixa Secretaria de Comunicação do Paraná; Eduardo Pugnali assume

O secretário de comunicação do Paraná, Cleber Mata, deixou o comando da pasta para assumir a diretoria de relações institucionais da EPTV, afiliada à Globo, que atua em diversas regiões do interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Quem passa a assumir a pasta é o diretor-geral da secretaria, Eduardo Pugnali. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado e pela EPTV nesta segunda-feira (22).

Cleber Mata é jornalista formado pela PUC Campinas e antes de assumir o comando da Secretaria de Comunicação do Paraná, foi secretário de Comunicação do Estado de São Paulo. Assessorou os governadores Cláudio Lembo, José Serra, Alberto Goldman, Geraldo Alckmin, João Doria e Rodrigo Garcia.

O jornalista é especialista em marketing político pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Coordenou o núcleo de informação e campanha que elegeu os governadores Geraldo Alckmin no primeiro turno em 2014, e João Doria em 2018. Em 2024, comandou a campanha que elegeu Eduardo Pimentel prefeito de Curitiba.

Quem é Eduardo Pugnali?

Quem passa a assumir a Secretaria de Comunicação do Paraná é o jornalista Eduardo Pugnali Marcos, atual diretor-geral da pasta. Com mais de 25 anos de experiência, Pugnali foi secretário-executivo de Comunicação no Governo do Estado de São Paulo e é também especialista em licitações públicas na área de comunicação e experiência em Conselhos Fiscais e Administrativos de Empresas.