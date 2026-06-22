IBGE lançará amanhã plataforma de apoio à prevenção de desastres

El Niño: IBGE lança iniciativa inédita de apoio à prevenção de desastres

Plataforma reunirá dados e promoverá treinamento de gestores públicos e privados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) convida para a apresentação do Singed Lab Desastres, marcada para amanhã, 23 de junho, às 9h. A iniciativa tem como objetivo preparar gestores públicos e privados para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, com foco especial na estratégia nacional de atençãoao El Niño, cuja probabilidade de ocorrência tende a aumentar ao longo de 2026. O Singed Lab Desastres começará a operar em 1º de julho, mesmadata em que serão divulgados os primeiros resultados da Pesquisa Especial sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (PEERS) .

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou a iniciativa inédita: “O Singed Lab Desastres inaugura uma nova fronteira para o Estado brasileiro: usar inteligência territorial e estatística não apenas para contar perdas, mas para evitar que elas aconteçam”.

No contexto desses desafios, o IBGE reorganiza sua agenda de pesquisas e estudos geocientíficos, ampliando sua missão institucional para incorporar, de forma mais estruturada, a produção de informações voltadas à prevenção e à mitigação de desastres. Dessemovimento fazem parte tanto a Pesquisa Especial sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (PEERS) quanto o próprio Singed Lab Desastres.

Autoridades e gestores públicos e privados interessados em participar da apresentação podem solicitar inscrição pelo e-mail eventos@ibge.gov.br .

O público em geral poderá acompanhar o lançamento por meio do IBGE Digital e nas redes sociais Instagram , TikTok e Facebook .