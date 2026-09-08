CMA vai debater novas estratégias para prevenção ao assoreamento de rios em audiência pública no Senado

A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal prepara uma audiência pública para discutir medidas específicas de prevenção ao assoreamento de rios em todo o território nacional.

O debate será realizado antes da votação do Projeto de Lei 4.488/2023, que propõe a criação da Política Nacional de prevenção ao assoreamento de rios. A iniciativa busca aprofundar as discussões sobre como preservar os leitos dos cursos d’água brasileiros.

O requerimento para a realização desta audiência pública foi apresentado pelo senador Zequinha Marinho, que integra o Podemos do Pará. O parlamentar justifica a necessidade do debate para avaliar a eficácia das normas atuais diante dos desafios ambientais enfrentados pelo país.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o encontro servirá para ouvir especialistas e autoridades sobre o texto do projeto. A relatora da matéria na comissão, senadora Eliziane Gama, que é do PSD do Maranhão, já manifestou apoio ao projeto e defende a sua aprovação.

Contexto legal e a legislação vigente

Durante a discussão, o senador Zequinha Marinho pontuou que o Código Florestal, estabelecido pela Lei 12.651 de 2012, já contém dispositivos voltados à prevenção ao assoreamento de rios. O debate visa entender como a nova política pode complementar essas normas existentes.

A proposta legislativa busca garantir que o cuidado com as margens dos rios seja tratado com maior rigor, evitando que sedimentos comprometam a qualidade e o fluxo das águas. O assoreamento é um problema ambiental grave que afeta a navegabilidade e a vida aquática.

A importância da Política Nacional

O projeto em análise na CMA representa um esforço para centralizar ações de controle e recuperação de bacias hidrográficas. A expectativa é que, com a nova política, estados e municípios tenham diretrizes mais claras para o manejo sustentável do solo próximo aos rios.

A relatora Eliziane Gama tem trabalhado para articular o apoio necessário ao projeto. A audiência pública é vista como uma etapa fundamental para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões que possam aprimorar o texto final antes da votação definitiva no colegiado.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o debate

O que é o assoreamento de rios? É o acúmulo de sedimentos, como areia e terra, no leito dos rios, que prejudica a profundidade e a circulação da água.

Qual o objetivo da audiência pública? Debater o PL 4.488/2023 antes da votação para analisar a viabilidade e o impacto da nova política de prevenção.

Quem solicitou o debate na CMA? O pedido foi feito pelo senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará.

Qual a posição da relatora sobre o projeto? A senadora Eliziane Gama, relatora da matéria, defende a aprovação do projeto de lei na Comissão de Meio Ambiente.

O Código Florestal já trata desse tema? Sim, segundo o senador Zequinha Marinho, a Lei 12.651 de 2012 já aborda a prevenção ao assoreamento em sua estrutura atual.