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Pai é preso após manter filho de dois anos refém na Grande Curitiba
Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (8), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, após manter o próprio filho, de apenas dois anos, como refém.
Segundo informações preliminares, o homem teria agredido a mãe da criança antes de permanecer com o menino. A situação mobilizou equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
Durante a ocorrência, o suspeito permaneceu dentro de um carro enquanto policiais tentavam negociar a liberação da criança. Por volta das 13h, ele saiu do veículo carregando o filho, uma faca e uma garrafa de água.
Após aproximadamente uma hora e meia de negociação, um policial conseguiu se aproximar e retirar a criança do homem. O menino foi imediatamente acolhido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, conforme as informações divulgadas até o momento, não sofreu ferimentos.
O suspeito foi contido e preso pelos policiais.
A ocorrência aconteceu na Rua Flamingo, no bairro Gralha Azul. Até a última atualização, ainda não haviam sido esclarecidas as circunstâncias que levaram o homem a manter o filho sob ameaça.
As autoridades devem investigar o caso e apurar também a denúncia de agressão contra a mãe da criança.
Vídeo: G1
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