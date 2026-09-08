Pai é preso após manter filho de dois anos refém na Grande Curitiba

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (8), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, após manter o próprio filho, de apenas dois anos, como refém.

Segundo informações preliminares, o homem teria agredido a mãe da criança antes de permanecer com o menino. A situação mobilizou equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Durante a ocorrência, o suspeito permaneceu dentro de um carro enquanto policiais tentavam negociar a liberação da criança. Por volta das 13h, ele saiu do veículo carregando o filho, uma faca e uma garrafa de água.

Após aproximadamente uma hora e meia de negociação, um policial conseguiu se aproximar e retirar a criança do homem. O menino foi imediatamente acolhido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, conforme as informações divulgadas até o momento, não sofreu ferimentos.

O suspeito foi contido e preso pelos policiais.

A ocorrência aconteceu na Rua Flamingo, no bairro Gralha Azul. Até a última atualização, ainda não haviam sido esclarecidas as circunstâncias que levaram o homem a manter o filho sob ameaça.

As autoridades devem investigar o caso e apurar também a denúncia de agressão contra a mãe da criança.

Vídeo: G1

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