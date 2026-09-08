Mutirão Serasa Limpa Nome oferece até 99% de desconto para quitar dívidas: veja como aproveitar a oportunidade

Oportunidade para limpar o nome: Serasa realiza mutirão com descontos de até 99% para milhões de brasileiros em todo o país

Os consumidores brasileiros têm um prazo curto para organizar a vida Financeiras. Até a próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, a Serasa promove um mutirão nacional do Serasa Limpa Nome, oferecendo descontos que podem chegar a até 99% no valor total de dívidas acumuladas.

A iniciativa conta com a parceria do Mercado Pago e envolve mais de 2 mil empresas de diversos setores. Segundo dados divulgados pelo portal Banda B, a campanha disponibiliza ofertas para cerca de 8,7 milhões de débitos, incluindo a possibilidade de ganhar cupons extras que somam até R$ 500.

Conforme as informações coletadas pelo portal Banda B, a expectativa é que mais de 1,6 milhão de brasileiros consigam quitar seus compromissos Financeiras com o desconto máximo oferecido nesta edição especial do mutirão.

Quais dívidas podem ser negociadas durante o mutirão?

A campanha abrange uma ampla variedade de débitos que costumam impactar o orçamento das famílias. Entre os segmentos contemplados estão os bancos e cartões de crédito, financeiras, empresas do varejo, securitizadoras e também contas básicas, como os boletos de água, luz e gás.

Como garantir os descontos e os cupons extras

Para aproveitar a oportunidade, o consumidor deve acessar o site ou o aplicativo da Serasa e verificar as ofertas disponíveis. Ao ativar o cupom de desconto e optar pelo pagamento do acordo à vista, o cliente pode receber um benefício adicional para compras no Mercado Livre.

Para isso, é necessário utilizar o saldo em conta ou o recurso do Cofrinho Mercado Livre como forma de pagamento. Após a quitação, o aviso sobre o cupom de compras é enviado por e-mail, exigindo apenas a ativação no ambiente do Mercado Pago para sua utilização.

Cenário de inadimplência no Brasil e no Paraná

O mutirão ocorre em um momento de atenção para a economia. A Serasa aponta que o número de brasileiros com o nome negativado ultrapassa mais de 83,9 milhões. No Paraná, a situação reflete o cenário nacional, com mais de 4,2 milhões de inadimplentes, somando cerca de 19 milhões de dívidas ativas que totalizam mais de R$ 36 bilhões.

Perguntas Frequentes

1. Até quando posso participar do mutirão da Serasa?

O prazo final para negociar suas dívidas com os descontos da campanha é a próxima quarta-feira, dia 9 de setembro.

2. Quais tipos de débitos são aceitos na negociação?

Você pode negociar dívidas com bancos, cartões de crédito, financeiras, varejistas, securitizadoras e contas de consumo como água, luz e gás.

3. Como Receba o cupom de desconto para o Mercado Livre?O cupom é concedido para pagamentos à vista via saldo em conta ou Cofrinho Mercado Livre. O aviso de ativação é enviado por e-mail após a conclusão do acordo.

4. Onde posso acessar as ofertas do Serasa Limpa Nome?

As negociações devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Serasa ou pelo aplicativo da instituição.

5. Quantas pessoas já aproveitaram os descontos este ano?

De acordo com a Serasa, entre janeiro e agosto de 2026, mais de 680 mil acordos foram fechados com descontos de até 99%.