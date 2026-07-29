COLÉGIO ESTADUAL CARLOS GOMES ABRE PRÉ-INSCRIÇÕES PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAG

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COLÉGIO ESTADUAL CARLOS GOMES ABRE PRÉ-INSCRIÇÕES PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2027
O Colégio Estadual Carlos Gomes está com pré-inscrições abertas para o Curso Técnico em Enfermagem, com previsão de início no ano de 2027. O curso será ofertado no período da manhã (matutino) e é destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Médio.
Os interessados devem realizar a pré-inscrição no colégio, apresentando os seguintes dados:
• Nome completo;
• CPF; • Endereço;
• Telefone para contato.
A pré-inscrição pode ser feita diretamente no Colégio Estadual Carlos Gomes. Mais informações pelo telefone/WhatsApp (44) 99818-8034.
A iniciativa representa uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na área da saúde, ampliando as possibilidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.
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