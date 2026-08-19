O caso aconteceu em Itápolis, no interior do estado de São Paulo, e ganhou grand

O caso aconteceu em Itápolis, no interior do estado de São Paulo, e ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra uma abordagem da Polícia Militar.

Nas imagens, um policial aparece desferindo um tapa no rosto de um homem durante a ação. O vídeo, que vem sendo compartilhado por moradores da cidade e da região, mostra que o abordado aparentemente não oferecia resistência no momento da agressão.

A situação gerou ainda mais debates após a divulgação da informação de que o policial envolvido havia sido homenageado recentemente pela Câmara Municipal de Itápolis.

Segundo o Portal Notícias de Itápolis, as imagens serão encaminhadas à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo para que o caso seja analisado. Se forem identificadas irregularidades, as medidas cabíveis deverão ser adotadas.

A repercussão nas redes sociais levou diversos moradores a cobrarem uma investigação rigorosa. Advogados também estariam orientando a família do homem agredido a formalizar uma denúncia junto à corregedoria.

O caso também deverá ser acompanhado por emissoras de televisão da região, como a TV TEM e a Record. Até o momento, não houve um posicionamento oficial das autoridades sobre o episódio.

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