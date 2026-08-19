🚨 TRAGÉDIA NO PARANÁ: 23 PESSOAS MORREM EM ACIDENTE ENTRE MICRO-ÔNIBUS E CARRETA

Um grave acidente deixou 23 pessoas mortas e outras cinco feridas na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, entre Imbituva e Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão frontal aconteceu no km 209 da rodovia, por volta das 3h30.

O micro-ônibus pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva e transportava pacientes e acompanhantes que seguiam para atendimento médico na região de Curitiba. Entre as vítimas estão 21 adultos e duas crianças. O motorista da carreta, que era de Erechim (RS), também morreu.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta teria invadido a pista contrária e atingido o micro-ônibus de frente. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Os cinco sobreviventes foram encaminhados para hospitais de Ponta Grossa, sendo que três estão em estado grave e dois apresentam ferimentos moderados.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Civil, Samu e da concessionária Via Araucária atuaram no atendimento da ocorrência. A rodovia precisou ser interditada para o resgate, perícia e remoção dos veículos.

A Prefeitura de Imbituva decretou luto e suspendeu os atendimentos administrativos em respeito às vítimas. A tragédia é considerada pela PRF o acidente com maior número de mortes no Paraná desde 2021.

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