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COLISÃO ENTRE MOTO E FUSCA ESTACIONADO DEIXA MOTOCICLISTA FERIDO EM UBIRATÃ
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Volkswagen Fusca estacionado foi registrado na noite desta terça-feira (14), na Avenida Clodoaldo de Oliveira, nas proximidades do Ginásio de Esportes Tomaizão, em Ubiratã.
De acordo com as informações apuradas, o motociclista seguia pela avenida quando, por motivos que ainda serão investigados, acabou colidindo contra o veículo que estava estacionado.
Com a força do impacto, a motocicleta e o condutor percorreram vários metros antes de pararem próximo à esquina da via.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
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