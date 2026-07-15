COLISÃO ENTRE MOTO E FUSCA ESTACIONADO DEIXA MOTOCICLISTA FERIDO EM UBIRATÃ

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Volkswagen Fusca estacionado foi registrado na noite desta terça-feira (14), na Avenida Clodoaldo de Oliveira, nas proximidades do Ginásio de Esportes Tomaizão, em Ubiratã.

De acordo com as informações apuradas, o motociclista seguia pela avenida quando, por motivos que ainda serão investigados, acabou colidindo contra o veículo que estava estacionado.

Com a força do impacto, a motocicleta e o condutor percorreram vários metros antes de pararem próximo à esquina da via.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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