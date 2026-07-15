Gaeco de Paranaguá cumpre mandados em operações sobre o fornecimento ilegal de medicamentos e a participação da filha de um preso em atividades ilícitas

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O Núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta quarta-feira, 15 de julho, mandados de busca e apreensão relacionados a duas investigações em curso na comarca, a Operação Falsa Receita, que apura o fornecimento de medicamentos controlados sem prescrição médica e a emissão de atestados médicos falsos, e a Operação Pipa, que investiga o envolvimento em atividades ilícitas da filha de um homem preso por tráfico de drogas.
Na Operação Falsa Receita, foi cumprido um mandado de busca e apreensão relacionado a uma servidora pública municipal vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Foi apreendido, com autorização judicial, o telefone celular da servidora, que será analisado no curso das apurações.
Em relação à Operação Pipa, é apurado se a filha de um homem preso por tráfico de drogas estaria transmitindo a outras pessoas envolvidas com a prática de crimes informações que lhe eram repassadas pelo pai durante as visitas à unidade penal. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, tendo sido apreendidos o telefone celular da investigada e bilhetes com mensagens, conhecidos como “pipas” no meio prisional.
Inquérito Policial 0004127-53.2026.8.16.0129 (Operação Falsa Receita)
Inquérito Policial 0004126-68.2026.8.16.0129 (Operação Pipa)
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264
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