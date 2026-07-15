Parte 2 é adiado para 2028; saiba nova data

A Warner Bros. fez várias mudanças em seu calendário de lançamentos para os próximos dois anos. A sequência Batman: Parte 2, de Matt Reeves, originalmente prevista para 1º de outubro de 2027, agora será lançada em 18 de fevereiro de 2028.

Enquanto isso, The Great Beyond, novo filme de J.J. Abrams, ficou com a antiga data do Batman 2.



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As alterações no cronograma acontecem em meio ao conturbado processo de aquisição da Warner Bros. pela Paramount, que segue travado por ações antitruste movidas pelos procuradores-gerais da Califórnia, Nova York e outros dez estados. A expectativa inicial era de que a fusão fosse concluída até o segundo semestre de 2026, mas o processo continua sem definição.

A nova data de estreia coincide com o feriado prolongado do Dia dos Presidentes, período que já recebeu lançamentos de sucessos como Pantera Negra, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Capitão América: Admirável Mundo Novo. Além disso, o início das filmagens de Batman Parte 2 foi adiado em cinco meses, e o novo calendário dará mais tempo para Matt Reeves concluir a pós-produção. O longa também seguirá com lançamento em salas IMAX.

Batman: Parte 2 dará sequência ao sucesso de 2022, que reinventou o herói em uma abordagem mais sombria, com atmosfera noir e maior destaque para seu lado detetive. O filme chega em um momento importante para a DC Studios, que busca um novo grande sucesso após o fracasso decepcionante de Supergirl nas bilheterias.

Tudo sobre The Batman: Parte 2 com Robert Pattinson

Enquanto o DCU terá seu Batman através do filme The Brave and the Bold, um que adaptará as histórias de Bruce Wayne com Damian Wayne, seu filho, como Robin, Matt Reeves segue desenvolvendo sua saga isolada do Cavaleiro das Trevas, que faz parte do que James Gunn, CEO do DC Studios, chamado selo Elseworlds. Este rótulo é dado a histórias que não fazem parte do universo inaugurado pelo novo filme do Superman.



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O primeiro Batman com Robert Pattinson estreou nos cinemas em 2022 e arrecadou perto de US$ 772 milhões.

Batizada de Saga de Crime do Batman, essa narrativa coloca Robert Pattinson no papel de um jovem Bruce Wayne, em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas. Zoë Kravitz é a Mulher-Gato, Colin Farrell é o Pinguim, Paul Dano fez o vilão Charada e John Turturro é Carmine Falcone. Jeffrey Wright foi o novo Comissário Gordon e Andy Serkis interpretou Alfred.

Para a sequência, Robert Pattinson retorna, junto com Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis. Entre as novidades no elenco estão Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch.