Colômbia declara estado de emergência após terremoto de magnitude 7,4 com mais de 100 mortos

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o oeste da Colômbia nesta segunda-feira, 11, causando a morte de pelo menos 111 pessoas e deixando centenas de edifícios danificados. O epicentro do tremor foi localizado em San José del Palmar, na região de Chocó, área de difícil acesso devido à densa selva, o que dificulta o trabalho das autoridades na avaliação dos danos.

O presidente Abelardo de la Espriella declarou estado de emergência para acelerar a liberação de recursos para a recuperação pós-desastre e informou que visitará as áreas afetadas. O tremor foi sentido também em países vizinhos, como Equador e Panamá, embora com poucos danos registrados.

Impacto e alcance do terremoto

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro está situado em San José del Palmar, uma comunidade com cerca de 4.800 habitantes no departamento de Chocó, a aproximadamente 400 km de Bogotá. O terremoto atingiu diversas cidades do oeste colombiano, incluindo Pereira, Quibdó, Cali e Manizales, e foi sucedido por 21 réplicas menores, de acordo com o Serviço Geológico da Colômbia, que o classificou como o mais forte registrado no país no século XXI.

Dificuldades no acesso e resposta local

A região do Pacífico colombiano, onde fica o epicentro, é parte do “Círculo de Fogo” do Pacífico, área com intensa atividade sísmica. A geografia da área — coberta por selva densa e com acesso limitado a barcos ou aviões — representa um desafio para o resgate e avaliação das consequências. Equipes de emergência e familiares vasculham os escombros em busca de pessoas presas.

Reações e ajuda internacional

O governo brasileiro ofereceu auxílio às autoridades colombianas, conforme comunicado do Itamaraty, que também esclareceu não haver registros oficiais de brasileiros entre as vítimas até o início da tarde. O México e os Estados Unidos manifestaram solidariedade e apoio imediato, com declarações públicas das presidentes Claudia Sheinbaum e do secretário de Estado Marco Rubio, respectivamente.

Da Venezuela, o chanceler Félix Plasencia González reafirmou o compromisso de enviar equipes de resgate e ajuda humanitária, destacando os laços de fraternidade e cooperação entre os países latino-americanos.

Perguntas frequentes

Qual foi a magnitude do terremoto na Colômbia?

O terremoto teve magnitude 7,4, o mais forte registrado no país no século XXI, segundo o Serviço Geológico da Colômbia.

Onde foi o epicentro do tremor?

O epicentro foi em San José del Palmar, uma comunidade na região de Chocó, com cerca de 4.800 habitantes.

Quais países sentiram o terremoto além da Colômbia?

Equador e Panamá também sentiram o tremor, mas com danos mínimos relatados.