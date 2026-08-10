Chuva intensa causa quedas de árvores e danos em Rio Branco do Sul, Colombo e Almirante Tamandaré

No fim de semana, a Região Metropolitana de Curitiba enfrentou temporais com chuva intensa e ventos de até 53 km/h, provocando danos significativos em várias cidades. Conforme informações divulgadas pelos próprios municípios, as fortes precipitações causaram alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores, gerando prejuízos a imóveis e à infraestrutura elétrica local.

Em Rio Branco do Sul, o volume de chuva chegou a 73 milímetros em apenas 24 horas no sábado (8). Isso foi acompanhado de rajadas de vento que ultrapassaram 50 km/h, resultando em alagamentos pontuais, danos a veículos e queda de árvore em via pública, conforme informado pela prefeitura.

Ocorrências em Colombo

A Defesa Civil de Colombo registrou oito atendimentos relacionados ao temporal. Um deles foi por deslizamento de terra, e os demais, sete casos, envolveram a queda de árvores, principalmente sobre a rede elétrica residencial. Além disso, houve destelhamentos em algumas casas, as quais receberam cobertura provisória com lonas fornecidas pela administração municipal.

Duas áreas foram destacadas pela prefeitura: uma em uma estrutura residencial antiga que está sendo monitorada pela equipe de defesa civil, e outra localizada na divisa entre residências. A administração municipal informou que, além da chuva, o local sofre com descarte irregular de efluentes domésticos, o que agrava as condições do terreno.

Impactos em Almirante Tamandaré

Almirante Tamandaré também sofreu com quedas de árvores e prejuízos à rede elétrica, embora detalhes específicos sobre volume de chuva ou atendimentos não tenham sido divulgados. O cenário típico do forte temporal reforça a necessidade de atenção da população e das autoridades para os riscos associados ao período chuvoso na região.