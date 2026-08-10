Colômbia declara estado de emergência após terremoto de magnitude 7,4 com mais de 100 mortos

Um forte terremoto de magnitude 7,4 atingiu a região oeste da Colômbia na segunda-feira, 11, causando a morte de pelo menos 111 pessoas e danificando centenas de construções, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi localizado em San José del Palmar, no departamento de Chocó, uma comunidade com cerca de 4.800 habitantes, situada a aproximadamente 400 quilômetros a oeste de Bogotá.

Em resposta ao desastre, o presidente colombiano Abelardo de la Espriella declarou estado de emergência para acelerar a liberação de recursos destinados à recuperação das áreas afetadas. O chefe de Estado também anunciou que visitará a região para acompanhar os trabalhos de socorro.

Impactos do terremoto na Colômbia e países vizinhos

O terremoto foi sentido em diversas cidades do oeste colombiano, incluindo Pereira, Quibdó, Cali e Manizales. De acordo com o Serviço Geológico da Colômbia, este foi o abalo sísmico de maior magnitude registrado no país no século XXI e foi seguido por 21 réplicas menores. A região do Pacífico colombiano, onde está localizado o epicentro, faz parte do “Círculo de Fogo” do Pacífico, zona conhecida por sua intensa atividade sísmica.

O tremor também foi percebido em nações próximas, como Equador e Panamá, embora tenham sido relatados apenas danos mínimos nesses locais. A geografia da área do epicentro, caracterizada por uma densa floresta e acesso restrito, pode dificultar o levantamento completo dos estragos causados.

Apoio internacional e resposta dos países da América Latina

Governos da região expressaram solidariedade e disponibilizaram ajuda ao governo colombiano. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, ofereceu cooperação para as atividades de resposta e informou que não há registro de brasileiros entre as vítimas até o momento. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que o país dará todo o suporte necessário ao povo colombiano.

Nos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que a Administração acompanha a situação de perto e está preparada para apoiar a Colômbia. Já a Venezuela manifestou solidariedade e intenção de enviar equipes de resgate e ajuda humanitária, conforme comunicado do chanceler Félix Plasencia González, ressaltando a unidade e a cooperação latino-americanas.

Perguntas frequentes

Qual foi a magnitude do terremoto que atingiu a Colômbia?

O terremoto registrado teve magnitude 7,4, conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Quantas pessoas morreram em decorrência do terremoto?

Pelo menos 111 pessoas foram confirmadas mortas após o tremor no oeste da Colômbia.

Quais países vizinhos sentiram o terremoto?

Além da Colômbia, o terremoto foi sentido no Equador e no Panamá, com relatos de danos mínimos nessas regiões.