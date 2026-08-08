Com obesidade extrema, Thederick tenta mudar o rumo da própria história em Quilos Mortais – Record

Thederick aguarda o caminhão de sorvetes para fazer sua primeira refeição do dia Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (7), a partir das 22h30, em Quilos Mortais o público acompanha a história de Thederick Barnes, de 32 anos, que chegou a pesar 336 quilos e precisou enfrentar limitações extremas para tentar recuperar a saúde.

Morando com a mãe desde o nascimento, Thederick depende dela para realizar tarefas básicas, como tomar banho e se alimentar. Com sérias dificuldades de locomoção, ele consegue sair de casa apenas até a varanda, onde espera diariamente a passagem do carro de sorvetes para fazer a primeira refeição do dia. O transtorno alimentar, presente desde a adolescência, contribuiu para que sua condição se agravasse ao longo dos anos.

Agora, determinado a mudar de vida, ele conta com o apoio da mãe e dos dois irmãos para enfrentar o rígido tratamento. Com a orientação de uma nutricionista, inicia uma jornada marcada por disciplina e esperança, buscando atingir a meta de emagrecimento necessária para realizar a cirurgia bariátrica.

O esforço traz resultados expressivos. Thederick consegue eliminar mais de 57 quilos, um marco importante em sua transformação. No entanto, quando parecia estar cada vez mais próximo de realizar o grande sonho da cirurgia, exames revelam problemas cardíacos que obrigam a equipe médica a adiar o procedimento, mudando completamente os rumos de sua trajetória.

Quilos Mortais, no ar às sextas-feiras a partir das 22h30, é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.