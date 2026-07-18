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COMBO BRAVAZZE – SEXTA-FEIRA

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🔥 COMBO BRAVAZZE – SEXTA-FEIRA 🍕🥤

Sextou com a combinação que já virou tradição na Bravazze! 😍

🍕 Pizza Grande
🥤 Guaraná Antarctica 2L

💰 De R$ 83,00 por apenas R$ 77,00.

Perfeito para aproveitar a noite sem sair de casa. ✨

⚠️ Promoção válida somente nesta sexta-feira.

👉 Faça seu pedido pelo link da bio da Bravazze Pizza.

Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista! 🍕❤️

#BravazzePizza #ComboBravazze #Sextou #Pizza #OSaborQueConquista

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