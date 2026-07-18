O que está matando animais na Lapa: IAT investiga possível onça

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Após moradores relatarem que mais de 70 animais morreram no município da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o Instituto Água e Terra (IAT) instalou câmeras para monitorar as fazendas da região. A suspeita é de que uma onça-parda esteja circulando pela área.
Entre os animais mortos estão galinhas, codornas, marrecos, gansos, perus, cabras e um porco. Uma das proprietárias afirma que os ataques, que começaram em junho, geraram um prejuízo de mais de R$ 4 mil.
Na última quarta-feira (15), o IAT vistoriou a região e orientou os moradores sobre medidas preventivas para evitar que o animal volte a se aproximar, como recolher os animais de criação à noite e comunicar imediatamente novos ataques. As equipes percorreram a área e analisaram possíveis rotas do felino.
No caso de avistamento de onças, a recomendação é manter distância e recolher pessoas e animais domésticos para locais seguros. Também é importante acionar o IAT para que o órgão possa avaliar a situação.
A onça-parda, também conhecida como suçuarana, é o segundo maior felino do Brasil e, segundo o IAT, faz parte da fauna nativa do Paraná. O animal habita matas, mas a expansão das atividades agropecuárias e da ocupação humana resulta na aparição de mais animais selvagens em propriedades rurais.
Ainda na semana passada, o IAT capturou uma onça-parda que estava atacando bezerros em uma fazenda em Tuneiras do Oeste, no noroeste do Paraná. A equipe do instituto preparou uma armadilha para capturar o felino sem machucá-lo.
A onça era uma fêmea adulta, com idade estimada entre oito e dez anos, e havia matado três bezerros e um carneiro na propriedade. O instituto a soltou em uma área de mata distante da fazenda. Além disso, foram registradas aparições nos municípios de Realeza, Maringá e Toledo.
Em um material especial sobre o tema, o IAT explica que a predação por grandes felinos é apenas a quinta causa mais provável de morte de animais domésticos na zona rural. A principal causa é o atolamento na lama, seguida de doenças infecciosas, desnutrição, acidentes de manejo e, por fim, do ataque de predadores.
Por isso, o IAT reforça que, no momento da denúncia, é importante reunir o máximo de informações possível. O órgão envia uma equipe ao local para constatar se a morte foi causada por uma onça, analisando vestígios como pegadas, o padrão do ataque, fezes e arranhões.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track