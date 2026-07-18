"Que seja meu lugar no mundo"

Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O uruguaio Renzo López foi apresentado oficialmente no Ceará

Contratado sob a expectativa de resolver o atual problema de gols do Ceará, Renzo López foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 15. Em entrevista coletiva, o centroavante uruguaio falou sobre o desejo de transformar o Alvinegro de Porangabuçu no seu “lugar no mundo”, disse estar preparado fisicamente para estrear e afirmou que não existe outro caminho para reverter o momento difícil além do trabalho.

“Senti muito o carinho da torcida, sim. Eu não estou acompanhando muito as redes sociais, estou afastado disso para focar só no trabalho e nos jogos. Eu tive a parada para a Copa do Mundo. No Vitória (ex-clube dele), fomos liberados no dia 8 de junho. Mas já cheguei faz um tempo ao Ceará e estou ficando muito bem fisicamente, cada dia melhor. Estou à disposição do treinador para, se precisar, eu poder ajudar o quanto antes”, contou.

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Em sua carreira, Renzo pouco conseguiu se estabilizar em um mesmo clube por temporadas consecutivas. Com 32 anos, o uruguaio, que vestirá a camisa 7 — inspirado em Luis Suárez durante sua passagem pelo Liverpool-ING —, ressaltou o desejo de ficar por um longo tempo no Vovô, contribuir com gols e ser feliz.

“Tomara que seja um lugar onde eu possa ser muito feliz, fazer muitos gols e dar essa alegria ao torcedor, que está precisando. Que o Ceará seja o meu lugar no mundo. Tanto eu como a minha família estamos com muita vontade de que tudo dê certo”, enfatizou.

Renzo chega ao Ceará em um momento de reformulação geral, com diversas saídas e chegadas no elenco, assim como uma transição no comando técnico, com Daniel Paulista iniciando seu trabalho. Para o atacante, que esteve presente no estádio Presidente Vargas e assistiu ao empate em 0 a 0 do Alvinegro com o Athletic-MG, ainda é cedo para emitir opiniões sobre o time.

“Eu assisti ao último jogo, mas acho que ainda é muito cedo para dar uma opinião sobre o time. O treinador chegou agora e tem muitos jogadores novos. Acho que temos que trabalhar muito para que as coisas aconteçam. Não tenho dúvida de que, mudando a energia e trabalhando como estamos fazendo, iremos virar essa chave e tudo dará certo”, projetou.

Embora seja uruguaio, Renzo López tem uma relação pessoal com o Brasil: ele é casado com uma gaúcha. Até por isso, o centroavante contou ter facilidade para entender o idioma e a cultura do país. Em paralelo, ele também destacou a importância de ter outros estrangeiros no elenco, como o conterrâneo Nico Ferreira e o argentino Lucas Mugni.

“A verdade é que, como eu disse, minha mulher é brasileira, então estou adaptado ao Brasil, ao idioma e a tudo mais. Sem dúvidas, o Mugni é importante para mim e para todo o time. É experiente, já vestiu essa camisa e trabalha muito bem todos os dias, ajudando os mais novos a evoluírem. Com certeza, ele está me ajudando muito, e estamos nos conhecendo”, disse.







