Caminhoneiro demonstra nervosismo em fiscalização na BR-277 e polícia encontra mais de 1,5 tonelada de maconha escondida em carga

Ação integrada da Polícia Federal resulta na apreensão de grande quantidade de maconha escondida em caminhão durante fiscalização na BR-277

Uma fiscalização de rotina na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná, resultou na apreensão de mais de 1 tonelada e meia de maconha. A operação, realizada na madrugada da última sexta-feira (25), foi conduzida por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

O condutor do caminhão, que não teve a identidade revelada, foi abordado pelos policiais durante o patrulhamento na rodovia. Durante a conversa inicial, o motorista apresentou diversas contradições, o que despertou a suspeita da equipe Polícia, motivando uma vistoria minuciosa no veículo e na carga transportada.

Ao realizarem a inspeção na carreta e removerem a lona que protegia o carregamento, os agentes sentiram um forte odor característico de maconha. A partir dessa evidência, a equipe localizou diversos fardos do entorpecente estrategicamente ocultos em meio a uma carga lícita, que servia de fachada para o transporte ilegal.

Detalhes da apreensão e destino do suspeito

Após a pesagem oficial, foi constatado que o volume total da droga apreendida somava mais de 1.517 quilos de maconha. Além da substância ilícita, a polícia realizou a apreensão do caminhão utilizado no crime e de um aparelho celular, que passará por perícia para auxiliar nas investigações sobre a origem e o destino do entorpecente.

O caminhoneiro recebeu voz de prisão em flagrante no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária cabíveis. O suspeito permanece à disposição da Justiça para responder pelas acusações de tráfico de drogas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde ocorreu a apreensão da droga?

A apreensão ocorreu na BR-277, na altura do município de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Qual foi a quantidade exata de maconha encontrada?

Foram apreendidos ao todo mais de 1.517 quilos de maconha durante a fiscalização.

Quem realizou a operação?

A ação foi conduzida por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR).

O que aconteceu com o motorista?

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.