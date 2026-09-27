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Caminhoneiro demonstra nervosismo em fiscalização na BR-277 e polícia encontra mais de 1,5 tonelada de maconha escondida em carga

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Ação integrada da Polícia Federal resulta na apreensão de grande quantidade de maconha escondida em caminhão durante fiscalização na BR-277

Uma fiscalização de rotina na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná, resultou na apreensão de mais de 1 tonelada e meia de maconha. A operação, realizada na madrugada da última sexta-feira (25), foi conduzida por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

O condutor do caminhão, que não teve a identidade revelada, foi abordado pelos policiais durante o patrulhamento na rodovia. Durante a conversa inicial, o motorista apresentou diversas contradições, o que despertou a suspeita da equipe Polícia, motivando uma vistoria minuciosa no veículo e na carga transportada.

Ao realizarem a inspeção na carreta e removerem a lona que protegia o carregamento, os agentes sentiram um forte odor característico de maconha. A partir dessa evidência, a equipe localizou diversos fardos do entorpecente estrategicamente ocultos em meio a uma carga lícita, que servia de fachada para o transporte ilegal.

Detalhes da apreensão e destino do suspeito

Após a pesagem oficial, foi constatado que o volume total da droga apreendida somava mais de 1.517 quilos de maconha. Além da substância ilícita, a polícia realizou a apreensão do caminhão utilizado no crime e de um aparelho celular, que passará por perícia para auxiliar nas investigações sobre a origem e o destino do entorpecente.

O caminhoneiro recebeu voz de prisão em flagrante no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária cabíveis. O suspeito permanece à disposição da Justiça para responder pelas acusações de tráfico de drogas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde ocorreu a apreensão da droga?
A apreensão ocorreu na BR-277, na altura do município de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Qual foi a quantidade exata de maconha encontrada?
Foram apreendidos ao todo mais de 1.517 quilos de maconha durante a fiscalização.

Quem realizou a operação?
A ação foi conduzida por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR).

O que aconteceu com o motorista?
Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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