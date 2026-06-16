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Como era Simaria antes da fama? Cantora completa 44 anos

Como era Simaria antes da fama? Cantora completa 44 anos

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Como era Simaria antes da fama? Cantora completa 44 anos
Simaria passou por dificuldades financeiras antes de estourar na música sertaneja - Foto: Reprodução/Montagem NaTelinha
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A cantora Simaria completa 44 anos nesta terça-feira (16). Antes da fama nacional ao lado da irmã Simone Mendes, de 42 anos, a vida das duas foi marcada por uma infância humilde no interior da Bahia, com dificuldades financeiras e anos de trabalho nos bastidores da música.

Simaria nasceu em Uibaí, na Bahia, em 16 de junho de 1982. O pai era garimpeiro, e a situação da família piorou após a morte dele, na infância das meninas.

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Em entrevistas, as duas já relataram que o banheiro da casa em que moravam era feito de palha de coqueiro e o banho era tomado com cuia. Um dos maiores sonhos de infância das duas era ter um chuveiro para tomar banho.

Aos 14 anos, Simaria começou a trabalhar profissionalmente na música. Ela foi contratada para ser backing vocal do cantor Frank Aguiar. Mais tarde, Simone se uniu ao grupo.

As irmãs também integraram a banda de forró Forró do Muído, conquistando sucesso regional no Nordeste antes de migrarem para o sertanejo como dupla, em 2012.

Simone e Simaria romperam parceria na música em 2022 – Foto: Reprodução

O sucesso veio a partir de 2014, com o projeto Bar das Coleguinhas e hits sucessivos, como Meu Violão e o Nosso Cachorro, Quando o Mel É Bom e Regime Fechado. A dupla chegou ao fim em 2022.

Nos últimos tempos, Simaria está focada em sua carreira solo e na produção de músicas inéditas. Em um longo hiato dos palcos, a artista se dedicou a cuidar da saúde mental e da família.

Ela tem dois filhos, Giovanna e Pawel, frutos de seu antigo casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig, com quem teve um término conturbado, em 2021.

Veja fotos de como era Simaria antes da fama:

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Fonte do Artigo
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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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