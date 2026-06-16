Viatura da Polícia Penal tomba na BR-376 em Tibagi durante deslocamento para Ortigueira

Uma viatura da Polícia Penal do Paraná tombou na manhã desta segunda-feira (15) na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 7h30, no quilômetro 428 da rodovia, no sentido norte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo oficial seguia de Ponta Grossa para Ortigueira quando saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

A viatura era ocupada apenas pelo motorista. Apesar dos danos provocados pelo tombamento, ninguém ficou ferido.

O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

A PRF atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local. As causas do acidente não foram divulgadas.