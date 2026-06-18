Como funciona a conta para definir os terceiros classificados na Copa

A seleção brasileira está em terceiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo. Pode ser cedo, mas precisa ficar de olho também em como é o regulamento da competição em relação à classificação dos terceiros colocados para o mata-mata da competição.

Os oito melhores terceiros tirados dos 12 grupos da Copa vão passar de fase. Mas há nuances nessas contas que deixam o cenário um pouco mais complexo.

Para começar, a Fifa tem 495 combinações diferentes de posicionamentos do terceiros colocados e seus respectivos enfrentamentos no mata-mata. É um espectro amplo e já mostra que as contas podem ficar tensas na rodada final.