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Vini Jr em ação durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo

Como funciona a conta para definir os terceiros classificados na Copa

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Vini Jr em ação durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
Vini Jr em ação durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Vini Jr em ação durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

A seleção brasileira está em terceiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo. Pode ser cedo, mas precisa ficar de olho também em como é o regulamento da competição em relação à classificação dos terceiros colocados para o mata-mata da competição.

Os oito melhores terceiros tirados dos 12 grupos da Copa vão passar de fase. Mas há nuances nessas contas que deixam o cenário um pouco mais complexo.

Para começar, a Fifa tem 495 combinações diferentes de posicionamentos do terceiros colocados e seus respectivos enfrentamentos no mata-mata. É um espectro amplo e já mostra que as contas podem ficar tensas na rodada final.



Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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