MPPR cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão contra médico de Itaúna do Sul que ameaçava e perseguia servidores para manter privilégios

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Nova Londrina, no Noroeste do estado, cumpriu nesta quarta-feira, 17 de junho, mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra um médico que estaria ameaçando e perseguindo reiteradamente servidores públicos do Hospital Municipal de Itaúna do Sul (município que integra a comarca).

Áudio da Promotora de Justiça Marina Campos Corrêa

Conforme apurado, o médico teria se apropriado de uma sala no hospital, onde dormia com a esposa durante os plantões, além de diversas outras irregularidades cometidas por ele no estabelecimento, impondo um regime de arbitrariedades tal que uma testemunha chegou a comparar a rotina do hospital a um “filme de terror”.

A secretária municipal de Saúde de Itaúna do Sul, empossada recentemente no cargo, buscou sanar algumas das irregularidades, o que teria feito o médico se revoltar, passando a perseguir a ela e seus familiares, inclusive fazendo ameaças de morte.

Diante da situação, o Ministério Público instaurou procedimento investigativo e representou pelas buscas e apreensões e pela prisão preventiva do investigado, que foram deferidas judicialmente e cumpridas nesta quarta-feira.

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