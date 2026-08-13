como será o primeiro dia de campanha dos presidenciáveis

Os candidatos ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) já definiram onde vão dar a largada na corrida eleitoral no próximo domingo, primeiro dia oficial de campanha. Os cenários escolhidos vão da Praia de Copacabana às proximidades da Universidade de São Paulo (USP).

À frente nas pesquisas para o Planalto, Lula definiu o ABC Paulista para sediar o lançamento da campanha. O ato ocorrerá no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, onde o petista iniciou sua carreira política liderando o movimento sindical na década de 1970.

A organização do evento prepara um palco no qual Lula poderá caminhar até o meio da plateia enquanto discursar. Há uma intenção da campanha em reproduzir no próximo domingo as imagens da greve de 1979, quando Lula aparecia de pé junto ao público. Na época, o petista discursou em cima de uma mesa improvisada.

Flávio Bolsonaro escolheu a mais famosa praia da orla carioca. O espaço é diretamente associado às mobilizações do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A organização ficará a cargo da cúpula do PL no Rio, responsável por mobilizar dirigentes, parlamentares, candidatos e militantes.

A opção por uma manifestação aberta na orla, em vez de um lançamento restrito a convidados, também funcionará como um primeiro teste da capacidade de Flávio de levar às ruas a base política construída pelo pai.

Interior de Goiás e Minas

Caiado escolheu Goiás, estado que governou até março, para dar o pontapé da campanha. Durante a manhã de domingo, o postulante ao Planalto estará em uma carreata que percorrerá cinco cidades localizadas próximas a Brasília. São elas: Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental. Para o final da tarde, está marcado um “grande encontro” em Luiziânia, colégio eleitoral de peso da região.

Zema definiu como palco da primeira agenda oficial de campanha o município interiorano de Montes Claros, maior cidade do Norte de Minas, região que costuma ser decisiva em pleitos presidenciais. Um dos pontos da cidade que o mineiro deve visitar durante a agenda é o Mercado Municipal local.

Interlocutores do ex-governador afirmam que a escolha passa por um “carinho muito grande” que Zema tem pela cidade. Aliados do mineiro também citam benefícios da gestão do mineiro à população local como justificativa para a escolha. Entre as ações está a construção do Contorno de Montes Claros — um complexo viário de 14 quilômetros de extensão inaugurado em agosto de 2025.

Já Renan Santos, que disputa sua primeira eleição, optou por um ato em frente à Faculdade de Direito da USP. O evento acontecerá no Parlatório do Largo São Francisco, espaço tradicional de manifestações cívicas e políticas.

Renan promete subir ao palco de violão e gaita para tocar o jingle de sua própria campanha, do qual também é compositor. A apresentação é inspirada no estilo musical consagrado por Bob Dylan.

A convocação do evento do líder do Movimento Brasil Livre (MBL) provocou reação de entidades estudantis. Grupos como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Centro Acadêmico XI de Agosto lideram uma manifestação contra Renan marcada para amanhã.

“O Largo São Francisco é território de democracia, liberdade e resistência. Os estudantes não aceitarão que o espaço histórico da Faculdade de Direito da USP seja utilizado para a promoção de discursos e projetos de extrema-direita”, diz a convocação da manifestação centro acadêmico publicada nas redes sociais.

Renan criticou o argumento de que a realização de seu evento representaria um ataque à democracia. O presidenciável também acusou as entidades de não aceitarem o contraditório: