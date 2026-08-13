Filhote de onça-pintada nas Cataratas do Iguaçu é flagrado brincando para chamar a mãe

Uma onça-pintada filhote foi capturada em imagens enquanto “fazia dengo” para chamar a atenção da mãe em uma brincadeira no Parque Nacional Iguazú, localizado no lado argentino das Cataratas do Iguaçu.

O filhote rola no chão, se aproxima da mãe Apepú e simula pequenos ataques até que a adulta corresponda à interação. As imagens foram divulgadas no dia 11 pelo parque e pelo Projeto Yaguareté, responsável pelo monitoramento da espécie na região.

Importância do comportamento para o desenvolvimento

Embora pareça apenas uma brincadeira, essa interação é fundamental para o crescimento do filhote. Segundo o Projeto Yaguareté, esses momentos auxiliam no aprendizado de habilidades essenciais para a vida adulta, como movimentação ágil, perseguição de presas e defesa pessoal.

Contexto do filhote e acompanhamento do projeto

O filhote faz parte da segunda ninhada da onça Apepú, uma fêmea que foi identificada pela primeira vez em 2016. Os filhotes permanecem com a mãe de 18 a 24 meses para assimilar estratégias importantes para a sobrevivência independente.

Monitoramento e conservação da espécie

O registro foi feito por meio de câmeras instaladas no parque para acompanhar a fauna e, em especial, a presença de onças-pintadas. O Projeto Yaguareté destaca que a sobrevivência da espécie depende de áreas preservadas, oferta adequada de presas e conexão entre remanescentes de Mata Atlântica.

Novos registros de filhotes indicam reprodução bem-sucedida em vida livre, o que é um sinal positivo para a conservação da espécie na região.

Perguntas frequentes

Qual a importância das brincadeiras entre filhotes e mães onças-pintadas?

Elas ajudam os filhotes a desenvolver habilidades essenciais para a vida adulta, como movimentação, caça e defesa.

Por quanto tempo os filhotes ficam com a mãe?

Geralmente, entre 18 e 24 meses, período em que aprendem estratégias para sobreviver sozinhos.

Onde foi feito o registro da onça-pintada filhote brincando?

O registro ocorreu no Parque Nacional Iguazú, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu.