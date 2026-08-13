Motociclista de 22 anos morre após colisão com carro no sudoeste do Paraná

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Adriano de Chaves Soares, de 22 anos, faleceu na tarde de quarta-feira (12) após colidir a motocicleta que conduzia contra um carro na BR-158, no trevo de Vitorino, região sudoeste do Paraná. A Polícia Rodoviária informou que a vítima seguia em direção a Pato Branco quando ocorreu o acidente.
O acidente aconteceu quando o veículo realizou uma conversão e cruzou a frente da motocicleta. Adriano colidiu contra a porta do motorista, foi arremessado e morreu no local, enquanto a condutora do carro sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital.
De acordo com apuração da RPC, afiliada da TV Globo, Adriano estava de férias do trabalho e se dirigia para cortar o cabelo no momento do acidente. Após este compromisso, ele planejava encontrar amigos para jogar futebol.
O jovem deixa um filho de dois anos. O sepultamento está previsto para as 15h de quinta-feira (13), na cidade de Galvão, localizada no Oeste de Santa Catarina.