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Como votar na urna eletrônica em 2026

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A ordem oficial dos cargos na urna eletrônica para as eleições de 2026 garante que o eleitor registre seus seis votos de forma organizada e segura.

Nas eleições gerais marcadas para o dia 4 de outubro de 2026, os brasileiros deverão comparecer às seções eleitorais entre as 8h e as 17h, no horário de Brasília. O processo exige atenção, pois o eleitor precisará registrar seis votos no total para diferentes cargos em disputa.

Para facilitar o procedimento, a Justiça Eleitoral utiliza um sistema automatizado com uma sequência padronizada. As informações foram divulgadas pelo portal Banda B.

Documentos necessários e identificação na seção

Antes de iniciar a votação, o eleitor deve se identificar perante a mesa receptora. É possível apresentar o título eleitoral impresso, a versão digital por meio do aplicativo e-Título ou um Documentos oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão o RG, a identidade social, o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Também possuem valor legal a carteira de trabalho, o certificado de reservista e as Carteira de ordens de categoria profissional reconhecidas por lei. Estar com a documentação correta em mãos agiliza a liberação para a cabine de votação e evita filas desnecessárias.

A sequência exata de votação

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a urna exibe os cargos em uma ordem predeterminada. É essencial seguir essa sequência para garantir que cada número digitado seja atribuído ao candidato correto. A ordem definida para 2026 é:

Deputado Federal (4 dígitos), Deputado Estadual ou Distrital (5 dígitos), Primeiro Senador (3 dígitos), Segundo Senador (3 dígitos), Governador (2 dígitos) e Presidente da República (2 dígitos).

Vale lembrar que, para o cargo de senador, o eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. A digitação do número do segundo representante só deve ocorrer após a confirmação completa da Primeiro vaga, assegurando que ambos os votos sejam registrados.

Dicas para conferência e uso da cola eleitoral

Após digitar os números, a urna exibe na tela a foto, o nome, a sigla do partido e o cargo do candidato. Existe uma pausa de segurança de um segundo, onde a mensagem Confira seu voto aparece e a tecla Confirma fica desativada. Se pressionar o botão antes, o comando será ignorado.

Para evitar esquecimentos, a Justiça Eleitoral recomenda levar a tradicional cola eleitoral em papel, preenchida previamente com os números na ordem correta. Ao finalizar a digitação do sexto voto, o processo é concluído e a urna emite o Boletim de Urna, garantindo a transparência do pleito.

Perguntas frequentes sobre o dia da votação

Qual o horário de votação em 2026? O horário é unificado em todo o Brasil, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

O que acontece se eu tentar apertar o botão Confirma muito rápido? O sistema possui uma pausa de segurança de um segundo. Se apertar antes, o comando é ignorado; basta aguardar o destravamento e apertar novamente.

Posso levar a cola eleitoral para a cabine? Sim, a Justiça Eleitoral orienta que o eleitor leve a cola em papel com os números e a ordem dos cargos para agilizar o processo.

Quantos votos são necessários para o cargo de senador? O eleitor deve indicar dois candidatos diferentes, seguindo a ordem de primeiro e segundo senador apresentada na tela.

Quais documentos são aceitos para votar? Documentos oficiais com foto, como RG, CNH, passaporte, identidade social, carteira de trabalho ou documentos de ordens profissionais.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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