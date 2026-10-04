Eleições 2026: saiba a ordem correta de votação na urna eletrônica para não errar no dia do pleito

A organização do voto nas Eleições 2026 é fundamental para garantir que o eleitor exerça sua cidadania de forma correta e sem confusões na urna eletrônica.

Com a proximidade do pleito, é essencial que os brasileiros estejam preparados para o momento de ir às urnas. Conhecer a ordem correta dos candidatos evita erros e agiliza o processo de votação.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a sequência na urna eletrônica foi definida para organizar a escolha dos seis cargos que estarão em disputa neste ano.

Entender como funciona o sistema de votação é o primeiro passo para garantir que o seu voto seja computado exatamente para o candidato de sua preferência.

A ordem oficial de votação na urna

Ao se dirigir à urna eletrônica, o eleitor deve estar atento à sequência específica dos cargos. A ordem estabelecida pela Justiça Eleitoral para este pleito é a seguinte:

Primeiro, o eleitor vota para Deputado federal, com 4 dígitos. Em seguida, para Deputado estadual ou distrital, com 5 dígitos. Depois, segue para as duas vagas de Senador, cada uma com 3 dígitos. Por fim, o eleitor escolhe o Governador, com 2 dígitos, e encerra votando para Presidente da República, também com 2 dígitos.

Como CONFIRMA e corrigir o seu voto

Após digitar o número de cada candidato, a tela da urna exibirá a foto e o nome do escolhido. É indispensável que o eleitor CONFIRMA essas informações antes de finalizar. Se tudo estiver correto, clique na tecla verde CONFIRMA.

Caso o eleitor perceba que digitou o número errado, basta pressionar a tecla CORRIGE e refazer o voto para aquele cargo específico. Para votar em branco, o procedimento é clicar na tecla BRANCO e, na sequência, CONFIRMA a escolha.

Novidades na tela e atenção ao Senado

Uma das inovações para este pleito é a barra de progresso, localizada no topo da tela da urna. Ela serve como um guia visual, indicando quais cargos já foram votados e quais ainda restam para completar o processo.

É importante lembrar que, para o Senado, o eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. Não é permitido votar duas vezes na mesma pessoa.

Perguntas frequentes sobre a votação

Qual é a ordem dos cargos na urna? A ordem é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador (1ª vaga), senador (2ª vaga), governador e presidente.

O que acontece se eu errar o número do candidato? Basta apertar a tecla CORRIGE e digitar novamente o número correto antes de CONFIRMA o voto.

Como votar em branco? Você deve apertar a tecla BRANCO e, em seguida, pressionar a tecla verde CONFIRMA.

Posso votar duas vezes no mesmo senador? Não. O sistema não permite a repetição do voto para o mesmo candidato ao Senado.

Para que serve a barra de progresso? Ela fica no topo da tela e indica ao eleitor quais cargos já foram votados e quais ainda precisam ser registrados.