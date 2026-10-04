Vídeo da BBC mostra tornado raro atingindo pequena cidade Australian

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Um vídeo divulgado pela BBC em 4 de outubro de 2026 mostra o que a emissora descreve como um tornado raro atravessando uma pequena cidade na Australian.
O material consultado contém apenas o registro em vídeo do fenômeno; não há, no conteúdo acessado, dados sobre a localização exata, vítimas, extensão dos danos ou eventual resposta de autoridades.
O vídeo está disponível na página da BBC citada como fonte.