Vídeo da BBC mostra tornado raro atingindo pequena cidade Australian

Vídeo publicado pela BBC em 4 de outubro de 2026 registra um tornado raro; o material consultado não traz identificação da cidade nem informações sobre danos.

Um vídeo divulgado pela BBC em 4 de outubro de 2026 mostra o que a emissora descreve como um tornado raro atravessando uma pequena cidade na Australian.

O material consultado contém apenas o registro em vídeo do fenômeno; não há, no conteúdo acessado, dados sobre a localização exata, vítimas, extensão dos danos ou eventual resposta de autoridades.

O vídeo está disponível na página da BBC citada como fonte.