Compra de R$ 4,75 rende R$ 50 mil a morador de Cascavel no Nota Paraná

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Um homem de 63 anos, morador do bairro Neva, em Cascavel (PR), ganhou R$ 50 mil no Nota Paraná após informar o CPF em uma nota fiscal de R$ 4,75, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).
O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (8) e o ganhador participou com um único bilhete — o número 4.902.357 — conforme informou a Sefa.
A Sefa informou que, em 11 anos de programa, é a primeira vez que uma compra de valor tão baixo resulta em um dos principais prêmios do Nota Paraná. Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná, comentou: “Já tivemos ganhadores que levaram R$ 1 milhão e R$ 100 mil gastando pouco, mas sempre ali na faixa dos R$ 100. É a primeira vez, em 11 anos de programa, que temos alguém com tanta sorte assim”.
O prêmio principal do sorteio, de R$ 100 mil, ficou com um morador do bairro Ana Terra, em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba). Segundo a Sefa, ele participou com cinco bilhetes gerados a partir de quatro notas fiscais que somaram R$ 878,23; o bilhete premiado foi o de número 30.425.285.
No total, 3,37 milhões de consumidores participaram do sorteio de outubro, com 31,58 milhões de bilhetes gerados a partir de compras realizadas em junho, informou o governo estadual.
Além dos dois prêmios principais, foram distribuídos outros valores: 100 consumidores ganharam R$ 1 mil; 8 mil consumidores receberam R$ 100; e 35 mil consumidores ganharam R$ 50. Segundo o governo estadual, foram destinados R$ 2,8 milhões em prêmios para pessoas físicas e R$ 2,2 milhões para entidades sociais, totalizando R$ 5 milhões em premiações.
Para concorrer aos sorteios, o consumidor precisa informar o CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Paraná e estar cadastrado no site oficial do Nota Paraná, conforme as regras do programa.
Segundo as regras do programa, a cada R$ 200 em notas fiscais o consumidor recebe automaticamente um bilhete para participar dos sorteios; as notas também podem gerar bilhetes por outros critérios previstos no regulamento. Os consumidores podem consultar os bilhetes e verificar se foram premiados pelo site ou aplicativo do Nota Paraná.