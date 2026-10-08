Israel mantém ataques em Gaza durante cessar‑fogo; ministério de Gaza registra mais de 1.400 mortos

Vítimas civis e crianças seguem morrendo desde o cessar‑fogo de 10 de outubro de 2025, diz ministério de saúde de Gaza; IDF nega registros de alguns casos

Apesar do cessar‑fogo firmado em 10 de outubro de 2025, ataques israelenses continuam em Gaza quase diariamente, e mais de 1.400 pessoas foram mortas desde então, segundo o ministério de saúde de Gaza, administrado pelo Hamas — cujos números são considerados confiáveis pela ONU, informa a BBC.

Relatos de civis e resposta militar

Familiares relatam casos de tiros contra civis que não aparecem nos registros do Exército de Israel (IDF). A BBC descreve o caso de Fida al‑Toutah, 31 anos, mãe de cinco filhos, que segundo a família foi atingida por um tiro na cabeça dentro de uma tenda e morreu em 21 de setembro. O filho Ezz relatou que percebeu o ferimento ao ver as mãos ensanguentadas do irmão mais novo; o IDF afirmou não ter registro do incidente.

Outro caso citado é o de Ismail al‑Bardawil, 14 anos, que a família disse ter sido baleado enquanto pescava a cerca de 20 m da costa, em al‑Mawasi, Rafah. O ministério de saúde de Gaza contabiliza mais de 300 crianças mortas desde o início do cessar‑fogo; o IDF afirmou não ter informações sobre esse episódio.

Condições humanitárias e deslocamento

Uma moradora citada, Amal Alabadla, contou que vive em uma tenda na costa com dois filhos e que a reconstrução não começou, apesar do acordo de outubro de 2025. A reportagem aponta que a retomada das obras está bloqueada por um impasse sobre a segunda fase do acordo, e que Israel controla estritamente a entrada de materiais e maquinário, alegando razões de segurança.

Contexto político e propostas externas

A reportagem afirma que, no ano corrente, o President dos EUA, Donald Trump, apresentou um plano para desarmar o Hamas; em agosto, Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta, dizendo que não haveria retirada militar até que o Hamas fosse "genuinamente" desarmado. O texto também menciona que o chamado Board of Peace ligado a Trump propôs um plano de recuperação para Gaza estimado em US$ 2,45 bilhões (£1,85 bilhões).

Desde o início do cessar‑fogo, o IDF divulgou operações contra militantes em Gaza e, segundo a BBC, ao menos sete soldados israelenses foram mortos no território desde então.

O que está confirmado e o que permanece incerto

Confirmado pela BBC a partir de relatos e das autoridades citadas: mais de 1.400 mortos em Gaza desde o cessar‑fogo (dados do ministério de saúde de Gaza), casos individuais de civis mortos relatados por Families, a negativa do IDF em registrar alguns desses incidentes, o impasse sobre a segunda fase do acordo de paz e a limitação israelense à entrada de materiais para reconstrução.

Fonte: BBC, reportagem de Yogita Limaye, 8 de outubro de 2026.