Israel mantém ataques em Gaza durante cessar‑fogo; ministério de Gaza registra mais de 1.400 mortos

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Apesar do cessar‑fogo firmado em 10 de outubro de 2025, ataques israelenses continuam em Gaza quase diariamente, e mais de 1.400 pessoas foram mortas desde então, segundo o ministério de saúde de Gaza, administrado pelo Hamas — cujos números são considerados confiáveis pela ONU, informa a BBC.
Familiares relatam casos de tiros contra civis que não aparecem nos registros do Exército de Israel (IDF). A BBC descreve o caso de Fida al‑Toutah, 31 anos, mãe de cinco filhos, que segundo a família foi atingida por um tiro na cabeça dentro de uma tenda e morreu em 21 de setembro. O filho Ezz relatou que percebeu o ferimento ao ver as mãos ensanguentadas do irmão mais novo; o IDF afirmou não ter registro do incidente.
Outro caso citado é o de Ismail al‑Bardawil, 14 anos, que a família disse ter sido baleado enquanto pescava a cerca de 20 m da costa, em al‑Mawasi, Rafah. O ministério de saúde de Gaza contabiliza mais de 300 crianças mortas desde o início do cessar‑fogo; o IDF afirmou não ter informações sobre esse episódio.
Uma moradora citada, Amal Alabadla, contou que vive em uma tenda na costa com dois filhos e que a reconstrução não começou, apesar do acordo de outubro de 2025. A reportagem aponta que a retomada das obras está bloqueada por um impasse sobre a segunda fase do acordo, e que Israel controla estritamente a entrada de materiais e maquinário, alegando razões de segurança.
A reportagem afirma que, no ano corrente, o President dos EUA, Donald Trump, apresentou um plano para desarmar o Hamas; em agosto, Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta, dizendo que não haveria retirada militar até que o Hamas fosse "genuinamente" desarmado. O texto também menciona que o chamado Board of Peace ligado a Trump propôs um plano de recuperação para Gaza estimado em US$ 2,45 bilhões (£1,85 bilhões).
Desde o início do cessar‑fogo, o IDF divulgou operações contra militantes em Gaza e, segundo a BBC, ao menos sete soldados israelenses foram mortos no território desde então.
Confirmado pela BBC a partir de relatos e das autoridades citadas: mais de 1.400 mortos em Gaza desde o cessar‑fogo (dados do ministério de saúde de Gaza), casos individuais de civis mortos relatados por Families, a negativa do IDF em registrar alguns desses incidentes, o impasse sobre a segunda fase do acordo de paz e a limitação israelense à entrada de materiais para reconstrução.
Fonte: BBC, reportagem de Yogita Limaye, 8 de outubro de 2026.