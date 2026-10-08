EUA acusam ex-líder Venezuelan Nicolás Maduro e Cilia Flores de conspiração para tortura

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Promotores dos Estados Unidos apresentaram novas acusações contra o ex-líder Venezuelan Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores: conspiração para cometer tortura, informou a BBC.
Maduro, 63, e Flores, 69, estão detidos desde janeiro em um centro de detenção no Brooklyn. Eles foram levados para os EUA após forças americanas os prenderem em uma operação de madrugada em seu composto em Caracas, de acordo com a BBC.
O julgamento de ambos está marcado para começar em junho de 2027, segundo a mesma fonte.
As novas acusações dizem respeito à suposta tortura de cidadãos dos Estados Unidos que estavam detidos na Venezuela durante o tempo em que Maduro esteve no poder, informou a BBC.
Com base na matéria da BBC: promotores dos EUA anunciaram as acusações por conspiração para tortura contra Maduro e Flores; as acusações se somam a processos por tráfico de drogas e armas que o casal nega; ambos estão detidos em Brooklyn desde janeiro após uma operação em Caracas; o julgamento está previsto para junho de 2027.