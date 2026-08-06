Con varias novedades, América reveló a sus convocados para el partido contra Once Caldas

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El América de Cali ya está listo para afrontar este miércoles su partido correspondiente de la fecha 3 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026, en el cual tendrá que visitar al Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales.
Un duelo que será crucial para los ‘Diablos Rojos’ en su objetivo de volver al liderato y seguir sumando de a tres como lo hizo en las dos jornadas anteriores.
Sin embargo, enfrente tendrá un equipo que también ha tenido buenas actuaciones en sus dos salidas, además de acercarse o superar la posición de los vallecaucanos.
Es por ello que el técnico David González convocó un total de 19 jugadores, de los que se resalta la salida de Marcos Mina y Juan Aponzá y el regreso de Yani Quintero y Adrián Ramos.
Arqueros: Jean Fernandes y Juan Montoya.
Defensas: Dany Rosero, Mateo Castillo, Cristian Tovar, Yhormar Hurtado, Omar Bertel y Brayan Córdoba.
Volantes: Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal y Yani Quintero.
Atacantes: Yeison Guzmán, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Kevin Angulo, Edson Tortolero y Tilman Palacios.
Nota: Hay que tener en cuenta que varios partidos de la fecha 3 y jornadas anteriores están pendientes.
Fonte do Artigo
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