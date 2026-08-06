Con varias novedades, América reveló a sus convocados para el partido contra Once Caldas

El América de Cali ya está listo para afrontar este miércoles su partido correspondiente de la fecha 3 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026, en el cual tendrá que visitar al Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales.

Un duelo que será crucial para los ‘Diablos Rojos’ en su objetivo de volver al liderato y seguir sumando de a tres como lo hizo en las dos jornadas anteriores.

Sin embargo, enfrente tendrá un equipo que también ha tenido buenas actuaciones en sus dos salidas, además de acercarse o superar la posición de los vallecaucanos.

América de Cali viene de golear a Boyacá Chicó. | Foto: Aymer Andrés Alvarez / El País

Es por ello que el técnico David González convocó un total de 19 jugadores, de los que se resalta la salida de Marcos Mina y Juan Aponzá y el regreso de Yani Quintero y Adrián Ramos.

Convocados del América de Cali para el partido contra Once Caldas

Arqueros: Jean Fernandes y Juan Montoya.

Defensas: Dany Rosero, Mateo Castillo, Cristian Tovar, Yhormar Hurtado, Omar Bertel y Brayan Córdoba.

Volantes: Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal y Yani Quintero.

Atacantes: Yeison Guzmán, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Kevin Angulo, Edson Tortolero y Tilman Palacios.

América de Cali quiere volver al primer lugar de la tabla. | Foto: Aymer Andrés Alvarez / El País

Así está la tabla de posiciones previo a los partidos del miércoles

Independiente Medellín – 9 puntos y una diferencia de gol de + 3 Llaneros de Villavicencio – 7 pts. (DG de + 2) América de Cali – 6 pts. (DG de + 9) Águilas Doradas – 6 pts. (DG de + 2) Millonarios – 6 pts. (DG de + 2) Deportes Tolima – 6 pts. (DG de + 2) Atlético Bucaramanga – 4 pts. (DG +1) Once Caldas – 4 pts. (DG de + 4) Atlético Nacional – 3 pts. (DG de + 3) Deportivo Cali – 3 pts. (DG de + 1) Fortaleza CEIF – 2 pts. (DG de – 2) Independiente Santa Fe – 1 pt. (DG de – 1) Alianza FC – 1 pt. (DG de – 1) Deportivo Pereira – 1 pt. (DG de – 1) Cúcuta Deportivo – 1 pt. (DG de – 4) Junior de Barranquilla – 0 pts. (DG de – 2) Internacional de Bogotá – 0 pts. (DG de – 2) Deportivo Pasto – 0 pts. (DG de – 4) Jaguares de Córdoba – 0 pts. (DG de – 5) Boyacá Chicó – 0 pts. (DG de – 7)