UBIRATÃ ENTRA EM ALERTA PARA TEMPORAIS COM RISCO DE GRANIZO, VENTOS FORTES E CHU

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UBIRATÃ ENTRA EM ALERTA PARA TEMPORAIS COM RISCO DE GRANIZO, VENTOS FORTES E CHUVA INTENSA
A população de Ubiratã deve ficar atenta às mudanças no tempo entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7). A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta após receber comunicado do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e da Defesa Civil Estadual sobre o risco de temporais em todo o Estado, incluindo a região de Ubiratã.
De acordo com o aviso, há previsão de chuva intensa em curto espaço de tempo, rajadas de vento que podem ultrapassar os 70 km/h, descargas elétricas frequentes e possibilidade de queda de granizo. As condições meteorológicas também aumentam o risco de queda de galhos e árvores, destelhamentos, alagamentos em pontos isolados e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A orientação da Defesa Civil é para que a população evite permanecer em áreas abertas durante as tempestades, não se abrigue sob árvores, mantenha distância de estruturas metálicas e acompanhe os avisos meteorológicos oficiais enquanto durar o período de instabilidade.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.
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