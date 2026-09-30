Homem mata ex-companheira e irmã em Minas Gerais após criança tentar avisar sobre ataque armado

Tragédia em família: homem invade casa em Minas Gerais, mata ex-companheira e a irmã dela, e comete suicídio após ação violenta

Um crime bárbaro chocou a cidade de Acaiaca, na Zona da Mata de Minas Gerais, na última segunda-feira (28). Um homem de 44 anos invadiu a residência onde sua ex-companheira, Lucimar Ambrósio André, de 26 anos, vivia com a família e tirou a vida dela e de sua irmã, Sabrina Gonçalves Ambrósio, de 25 anos.

O caso, que envolve violência doméstica extrema, terminou com o autor dos disparos tirando a própria vida logo após o ataque. As informações sobre a dinâmica da ocorrência foram detalhadas pelo portal Banda B, com base em registros das autoridades policiais que atenderam a ocorrência no local.

A investigação aponta que a tragédia poderia ter tido um desfecho ainda mais dramático se não fosse pela tentativa de alerta feita por uma criança de 8 anos, filho de Lucimar e do agressor.

A tentativa de aviso da criança e a invasão do imóvel

Conforme o registro da Polícia Militar, o filho do casal presenciou a chegada do pai armado ao imóvel. O menino correu até a casa de parentes próximos para tentar avisar sobre o perigo iminente. Um tio das Vítima relatou aos policiais que o garoto informou que o pai estava armado e que pretendia matar a mãe, mas os tiros foram ouvidos pouco tempo depois.

O agressor acessou a residência pulando uma mureta e arrombando a porta da sala. Ao encontrar as mulheres, ele efetuou os disparos. As Vítima foram localizadas sem vida na cozinha. A perícia da Polícia Civil recolheu no local um revólver calibre .38, munições e a motocicleta utilizada pelo homem para chegar ao endereço.

O histórico de ameaças e a medida protetiva

Lucimar e o agressor haviam terminado o relacionamento há cerca de 30 dias. O casal morava anteriormente em Mariana, mas, após o rompimento, a jovem se mudou para Acaiaca, mantendo seu novo endereço em sigilo para evitar o contato com o ex-companheiro, que a perseguia.

A vítima já havia buscado auxílio das autoridades devido a ameaças frequentes feitas por mensagens e ligações. No dia 8 de setembro, Lucimar procurou a Polícia Militar e, no dia seguinte, obteve uma medida protetiva de urgência contra o homem, que, mesmo com a ordem judicial, descumpriu a determinação e cometeu o duplo homicídio seguido de suicídio.

Investigação em curso

A Polícia Civil de Minas Gerais assumiu o caso e trabalha para reunir mais elementos sobre a motivação e os momentos que antecederam o crime. Além das armas e munições, três aparelhos celulares foram apreendidos pelos peritos para análise detalhada.

O caso segue sob investigação para apurar todos os detalhes dessa tragédia que vitimou duas irmãs e destruiu uma família na região.

Perguntas Frequentes

Qual a motivação do crime? O homem não aceitava o fim do relacionamento de cerca de 30 dias e, mesmo com medida protetiva, perseguiu a ex-companheira até sua nova residência.

Onde o crime aconteceu? O duplo homicídio e suicídio ocorreu dentro de uma casa na cidade de Acaiaca, na Zona da Mata de Minas Gerais.

A vítima tinha proteção judicial? Sim, Lucimar possuía uma medida protetiva de urgência concedida em 9 de setembro, após relatar ameaças por mensagens e ligações.

Como a polícia descobriu o crime? A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou os três corpos na cozinha da residência após a perícia recolher evidências, incluindo a arma do crime.

Qual o estado da criança que presenciou o ataque? O filho de 8 anos do casal tentou alertar familiares sobre a chegada do pai armado, mas não houve tempo de evitar a ação violenta do agressor.