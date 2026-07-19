Confira o resultado sorteado neste domingo (19)

As dezenas do concurso número 1249 da Dia de Sorte foram sorteadas na manhã deste domingo (19).

Os números sorteados foram: 02 – 17 – 20 – 26 – 27 – 29 – 31

Mês da Sorte: Maio

O prêmio deste concurso era de R$ 2.800,000,00

Como funciona

Para apostar é preciso:

• Escolher números e um mês da sorte: Marque de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”.

• Sorteios: São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso.

O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,50.

Sorteios

A Caixa Econômica Federal anunciou na última sexta-feira (17) que a partir de 19 de julho de 2026, os resultados de todas as loterias que costumam ser sorteadas aos sábados vão mudar de data.

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Os sorteios migraram de sábado para os domingos, com realização agendada para às 11h. A alteração abrange as seguintes loterias:

“A Caixa Loterias informa que, a partir de 19 de julho de 2026, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas realizados aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo”, disse a instituição, em nota.