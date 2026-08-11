Motorista no Paraná é flagrado com tirzepatida escondida na sola da bota após contradições em abordagem

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Um motorista foi flagrado transportando oito ampolas de tirzepatida escondidas na sola da bota durante uma abordagem de rotina no Paraná. Segundo a Receita Federal, a apreensão ocorreu após o homem apresentar versões contraditórias sobre o motivo da viagem e o conteúdo do veículo, o que levou os agentes a aprofundarem a fiscalização.
Durante a inspeção, o motorista passou pelo equipamento de raio-X, que identificou um item suspeito na região dos pés. A revista detalhada revelou as ampolas do medicamento, além de uma pequena quantidade encontrada com uma das passageiras. A identidade do motorista não foi divulgada.
De acordo com a Receita Federal, o homem inicialmente afirmou transportar passageiros para Curitiba, com um pagamento previsto de R$ 700 pelo serviço. Em seguida, ele se confundiu ao explicar o que levava, apresentando informações discrepantes sobre a carga. No veículo, os agentes encontraram várias mercadorias e seis caixas de vinho.
A quantidade do medicamento encontrada foi considerada pequena pela Receita Federal, motivo pelo qual o motorista não foi preso durante a abordagem. Porém, o caso será encaminhado para uma representação fiscal para fins penais, procedimento que comunica às autoridades competentes possíveis irregularidades com potencial repercussão criminal.
O uso da tirzepatida, medicamento para tratamentos específicos, é monitorado devido à sua comercialização controlada. A detecção das ampolas na sola da bota reforça as medidas de fiscalização da Receita Federal para coibir transporte irregular de produtos potencialmente ilícitos no país.
Foi a contradição nas declarações do motorista sobre a carga e o motivo da viagem que levou os agentes a uma fiscalização detalhada.
Foram achadas oito ampolas escondidas na sola da bota do motorista.
Não, ele não foi preso devido à pequena quantidade do medicamento encontrada, mas responderá a uma representação fiscal para fins penais.