Motorista no Paraná é flagrado com tirzepatida escondida na sola da bota após contradições em abordagem

Um motorista foi flagrado transportando oito ampolas de tirzepatida escondidas na sola da bota durante uma abordagem de rotina no Paraná. Segundo a Receita Federal, a apreensão ocorreu após o homem apresentar versões contraditórias sobre o motivo da viagem e o conteúdo do veículo, o que levou os agentes a aprofundarem a fiscalização.

Durante a inspeção, o motorista passou pelo equipamento de raio-X, que identificou um item suspeito na região dos pés. A revista detalhada revelou as ampolas do medicamento, além de uma pequena quantidade encontrada com uma das passageiras. A identidade do motorista não foi divulgada.

Contradições motivaram fiscalização detalhada

De acordo com a Receita Federal, o homem inicialmente afirmou transportar passageiros para Curitiba, com um pagamento previsto de R$ 700 pelo serviço. Em seguida, ele se confundiu ao explicar o que levava, apresentando informações discrepantes sobre a carga. No veículo, os agentes encontraram várias mercadorias e seis caixas de vinho.

Tirzepatida apreendida sem prisão

A quantidade do medicamento encontrada foi considerada pequena pela Receita Federal, motivo pelo qual o motorista não foi preso durante a abordagem. Porém, o caso será encaminhado para uma representação fiscal para fins penais, procedimento que comunica às autoridades competentes possíveis irregularidades com potencial repercussão criminal.

Contexto da apreensão e procedimentos

O uso da tirzepatida, medicamento para tratamentos específicos, é monitorado devido à sua comercialização controlada. A detecção das ampolas na sola da bota reforça as medidas de fiscalização da Receita Federal para coibir transporte irregular de produtos potencialmente ilícitos no país.

Perguntas frequentes

O que motivou a fiscalização aprofundada no motorista?

Foi a contradição nas declarações do motorista sobre a carga e o motivo da viagem que levou os agentes a uma fiscalização detalhada.

Quantas ampolas de tirzepatida foram encontradas com o motorista?

Foram achadas oito ampolas escondidas na sola da bota do motorista.

O motorista foi preso após a apreensão?

Não, ele não foi preso devido à pequena quantidade do medicamento encontrada, mas responderá a uma representação fiscal para fins penais.