🚨 NOVA IMAGENS, ADOLESCENTE DE 15 ANOS É IDENTIFICADO COMO SUSPEITO DE ATAQUE QUE DEIXOU DOIS MORTOS EM CAMPO MOURÃO

A Polícia identificou um adolescente de 15 anos como principal suspeito do ataque a tiros registrado em um estabelecimento comercial no Centro de Campo Mourão. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do atirador.

As vítimas que morreram foram identificadas como Márcio Bertholdo e Michael Zachytko.

Uma terceira vítima, Veridiana Gaya Menin Machado Sate, de 40 anos, foi atingida por um disparo na cabeça, socorrida e encaminhada para atendimento médico.

O caso segue sob investigação pelas autoridades.

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