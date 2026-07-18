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Conforme revelado nesta sexta-feira (17) pelo programa Além da Notícia, exibido no canal de Paulo Mathias, com apuração da jornalista Patrícia Calderón, o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) concluiu que não foram encontrados indícios de abuso sexual no caso da bebê Helena, de 10 meses. A informação foi divulgada pela defesa de Ysabelle Rodrigues, mãe da criança.
Com o resultado do exame, a investigação passa a concentrar esforços para esclarecer a causa da morte da bebê e a dinâmica do ocorrido. A Polícia Civil informou que ainda aguarda a conclusão de outros laudos periciais, considerados essenciais para o andamento das investigações.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o exame sexológico descartou a ocorrência de violência sexual. Segundo a pasta, a investigação concluiu que o caso é tratado como homicídio culposo, afastando a hipótese de abuso.
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