Letícia Colin, Tony Ramos e Isabela Garcia se divertem ao darem ‘aula’ durante gravações de novela’: ‘Ninguém pediu’

Letícia Colin compartilhou um vídeo, nas suas redes sociais, no qual aparece rindo muito ao lado de Tony Ramos e Isabel Garcia nos bastidores de Quem Ama Cuida. Os atores se reuniram para darem uma “aula” do que um ator não deve fazer em cena e se divertiram muito no intervalo de gravações da novela.

O registro foi divulgado pela atriz no seu perfil do Instagram. Nele, vemos o trio dividindo seis lições valiosas que um artista deve ter em um set, satirizando formas absurdas de se comportar, garantindo muitas gargalhadas.

No vídeo, eles brincam com atores que tentam “roubar a cena”; que não sabem a hora de sair; que se posicionam de formas inadequadas para conquistarem espaço na câmera; entre outros.

Na legenda da publicação, Colin ainda escreveu: “Ninguém pediu mas a gente fez: a aula mais divertida do set!”.

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Corinthia Mes