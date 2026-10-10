Confronto com a ROTAM em Mallet termina com um homem morto e duas mulheres presas por suspeita de tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Mallet, no Centro-Sul do Paraná, resultou na morte de um homem após confronto com a equipe da ROTAM.

A ação policial ocorreu na noite desta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2026. A operação foi desencadeada após Denúncia de ameaças de morte registradas na cidade de Irati, conforme informação divulgada pela Banda B.

Além da morte do suspeito, a força-tarefa da Polícia Militar culminou na prisão de duas mulheres envolvidas em ocorrências relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes na região.

As autoridades relataram que o caso teve origem em uma denúncia de coação, na qual uma mulher afirmou que familiares foram ameaçados devido a uma suposta dívida de R$ 8 mil por drogas. A vítima relatou que os suspeitos chegaram a colocar uma arma na cabeça de sua filha menor de idade.

Desenrolar da operação e o confronto em Mallet

Após a denúncia inicial em Irati, onde uma mulher foi presa em flagrante com drogas, a equipe da ROTAM iniciou buscas para localizar o homem apontado como um dos responsáveis pelas ameaças.

Segundo a versão da Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito com um revólver apontado na direção da equipe. Após ordens de rendição não atendidas, houve troca de tiros. O homem foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Apreensão de drogas e materiais ilícitos

Durante a revista no imóvel, os policiais apreenderam diversos itens que, segundo a corporação, possuem ligação com o tráfico de drogas. Entre os materiais recolhidos, destacam-se uma prensa hidráulica, balanças de precisão e um caderno de anotações com registros da venda de entorpecentes.

A lista de apreensões inclui ainda 60 gramas de substância semelhante à maconha, 10 gramas divididas em 12 cigarros e 7 gramas de substância análoga à cocaína. O revólver utilizado pelo homem, um calibre .38 com numeração suprimida, também foi recolhido pela perícia.

Desdobramentos legais do caso

A esposa do homem que morreu durante o confronto foi presa em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico. Ela foi encaminhada à 4ª Subdivisão Policial (SDP) de União da Vitória após passar por exame de lesões corporais.

O corpo do suspeito foi periciado pela Polícia Científica de Irati e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de União da Vitória. As circunstâncias detalhadas da ação policial seguem sob apuração das autoridades competentes.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi a motivação da operação policial? A ação foi iniciada após uma denúncia de ameaças de morte em Irati, motivadas por uma suposta dívida de R$ 8 mil relacionada ao tráfico de drogas.

O que foi apreendido na residência em Mallet? Foram encontrados drogas, balanças de precisão, uma prensa hidráulica, um caderno com anotações sobre o tráfico e um revólver calibre .38 com numeração suprimida.

Quantas pessoas foram presas na operação? Duas mulheres foram presas em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, uma em Irati e outra em Mallet.

Como ocorreu o confronto com a ROTAM? Segundo a PM, o homem foi encontrado no imóvel com um revólver apontado para a equipe, o que resultou em disparos por parte dos agentes após o suspeito não obedecer às ordens de largar a arma.

Houve feridos entre os policiais? A fonte não relatou feridos entre os agentes da ROTAM, do 3º Pelotão de Mallet ou da Patrulha Rural do 27º BPM durante a ocorrência.