PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões abordados no Paraná

Na Operação Serra Segura, 160 de 296 caminhões tiveram documentos recolhidos ou foram retidos; 41 motoristas descumpriram regras de descanso.

Mais da metade dos 296 caminhões fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná apresentaram irregularidades durante a Operação Serra Segura. Das abordagens, 160 veículos tiveram documentos recolhidos ou foram retidos em pátios por problemas de segurança.

A operação ocorreu na quinta-feira (8) e contou com pontos de fiscalização em rodovias federais de seis cidades do estado.

Onde foram as fiscalizações

Os dez pontos de fiscalização estiveram em trechos das rodovias federais nas cidades de São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tibagi, Catanduvas, Guarapuava e Londrina.

Irregularidades encontradas

Entre os casos flagrados pela PRF, estavam:

Um caminhão na BR-376 com o freio mal regulado, apresentando superaquecimento e soltando fumaça antes da descida da serra.

Na BR-277, um caminhão com fechamento lateral em lonas cuja carga não estava amarrada corretamente.

Ao todo foram lavrados 391 autos de infração. As principais irregularidades registradas pela PRF foram:

Mau estado de conservação: 39 autos

39 autos Falta de equipamento obrigatório: 16 autos

16 autos Equipamento obrigatório ineficiente, inoperante ou em desacordo com a legislação: 130 autos

130 autos Descumprimento do descanso obrigatório do motorista profissional: 41 autos

41 autos Excesso de peso constatado: 88.306 quilos

Medidas adotadas

Conforme a PRF, as ações variaram conforme a gravidade da irregularidade. Quando o problema pode ser corrigido no local, o veículo é liberado após o reparo