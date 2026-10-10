PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões abordados no Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Mais da metade dos 296 caminhões fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná apresentaram irregularidades durante a Operação Serra Segura. Das abordagens, 160 veículos tiveram documentos recolhidos ou foram retidos em pátios por problemas de segurança.
A operação ocorreu na quinta-feira (8) e contou com pontos de fiscalização em rodovias federais de seis cidades do estado.
Os dez pontos de fiscalização estiveram em trechos das rodovias federais nas cidades de São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tibagi, Catanduvas, Guarapuava e Londrina.
Entre os casos flagrados pela PRF, estavam:
Ao todo foram lavrados 391 autos de infração. As principais irregularidades registradas pela PRF foram:
Conforme a PRF, as ações variaram conforme a gravidade da irregularidade. Quando o problema pode ser corrigido no local, o veículo é liberado após o reparo