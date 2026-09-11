Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional inicia debate crucial sobre a regulação de redes sociais no Brasil

O Conselho de Comunicação Social (CCS) se reúne no Senado Federal para discutir os rumos da regulação de redes sociais e o impacto nas plataformas digitais.

O Conselho de Comunicação Social (CCS), órgão vinculado ao Congresso Nacional, agendou para a próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, uma série de debates fundamentais sobre o ambiente digital. O encontro, que ocorrerá na ala Alexandre Costa do Senado, centralizará atenções na regulação de redes sociais, um tema que mobiliza diversos setores da sociedade civil e especialistas em tecnologia.

A pauta principal será a moderação de conteúdo e os critérios adotados pelas plataformas para a remoção de contas de usuários. Conforme informação divulgada pela Agência Senado, o objetivo é aprofundar a análise sobre como as normas atuais afetam o debate público e a liberdade de expressão no país.

A seguir, detalhamos os nomes confirmados para o debate e as próximas ações previstas pelo Conselho para a agenda de comunicações do país.

Especialistas confirmados no debate

Para enriquecer a discussão técnica, o CCS convidou nomes de referência em governança digital. Participarão da audiência pública Tainá Aguiar Junquilho, do IDP, e Fernanda Campagnucci, diretora do InternetLab. Também estarão presentes Alexandre Arns Gonzales, do DiraCom, e Jamil Assis, do Instituto Sivis.

Agenda complementar do Conselho

Além do debate sobre redes sociais, o CCS realizará uma reunião ordinária no período da tarde para o lançamento da pesquisa Condições de Trabalho e Saúde Mental de Jornalistas no Brasil. O estudo é uma iniciativa da Fundacentro em parceria com a Fenaj. Na mesma ocasião, será discutida a comunicação pública durante períodos eleitorais.

Guia da Unesco e educação midiática

O colegiado também analisará o Guia para Remuneração Justa do Conteúdo Jornalístico, elaborado pela Unesco. Outro ponto relevante é a preparação de uma futura audiência pública, prevista para novembro, que focará em educação midiática e letramento digital para a população brasileira.

Como a população pode participar

O Senado incentiva a participação cidadã durante o evento. Interessados podem enviar perguntas ou comentários pelo telefone da Ouvidoria (0800 061 2211) ou pelo Portal e-Cidadania. O Senado disponibiliza uma declaração de participação, sendo uma oportunidade para estudantes que buscam horas complementares em cursos universitários.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quando ocorrerá a audiência sobre regulação de redes sociais? O debate está agendado para a próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 9h30, no Senado Federal.

2. Quais temas específicos serão debatidos sobre as plataformas? O foco central será a moderação de conteúdo e os procedimentos de remoção de contas de usuários pelas redes sociais.

3. Como cidadãos podem interagir com os debatedores? É possível enviar perguntas pelo telefone 0800 061 2211 ou por meio do Portal e-Cidadania durante a realização do evento.

4. Haverá lançamento de algum estudo durante o dia? Sim, o CCS lançará a pesquisa sobre as condições de trabalho e a saúde mental dos jornalistas no Brasil, realizada pela Fundacentro e pela Fenaj.

5. O que será discutido sobre o setor jornalístico? O Conselho analisará o Guia para Remuneração Justa do Conteúdo Jornalístico da Unesco e a comunicação pública em períodos de eleições.