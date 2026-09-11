Fux determina prazo de 15 dias para União e Banco Central explicarem impasse sobre empréstimo bilionário de salvamento ao BRB

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu o prazo de 15 dias para que a União, o Banco Central e o Fundo Garantidor de Crédito apresentem explicações sobre os obstáculos que impedem a viabilização de um empréstimo de R$ 6,6 bilhões para o BRB.

O caso, que envolve o Banco Regional de Brasília em um escândalo financeiro relacionado ao Banco Master, segue sob análise do STF. O ministro determinou, ainda, que a Procuradoria-Geral da República seja notificada para se manifestar sobre o tema.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a decisão assinada na última quarta-feira (9) busca destravar uma operação considerada essencial para a saúde financeira da instituição, que atualmente enfrenta riscos de liquidação.

O aporte de R$ 6,6 bilhões tem como finalidade cobrir parte do prejuízo decorrente da compra de carteiras de empréstimos fraudulentas do Banco Master pelo BRB. A situação é agravada pela falta de transparência nos balanços financeiros da instituição, que tem adiado a divulgação de seus resultados.

Entraves no acordo de resgate

Um acordo para o resgate do banco, mediado pelo ministro Luiz Fux, chegou a ser homologado em maio deste ano, mas a operação não foi concretizada. O plano original previa que a União atuasse como avalista, porém, as negociações evoluíram para o uso de transferências federais como garantia.

A nova estratégia envolve o uso do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Caso ocorra inadimplência, os bancos credores poderiam acessar esses recursos públicos, além de dividendos e participação acionária, para garantir o pagamento da dívida.

Dúvidas sobre a viabilidade do plano de negócios

Apesar da proposta, o empréstimo permanece parado devido à cautela dos bancos que integram o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As instituições financeiras manifestaram dúvidas concretas sobre a viabilidade do plano de negócios apresentado pelo banco distrital para os próximos anos.

Além disso, há uma exigência de garantias sólidas sobre o acesso efetivo aos recursos do FPE e FPM em um cenário de calote. Uma audiência realizada por Fux em agosto, com o objetivo de resolver esses impasses, terminou sem avanços significativos entre as partes envolvidas.

Impactos sociais e inquérito criminal

O governo do Distrito Federal sustenta no STF que o BRB possui um papel estratégico para a administração local, sendo responsável pelo pagamento de servidores, gestão de programas sociais e concentração de recursos públicos. O GDF alerta que um possível colapso afetaria milhares de correntistas.

Paralelamente à disputa financeira, o caso é alvo de um inquérito criminal no Supremo Tribunal Federal. As investigações apuram a suspeita de que executivos do banco teriam recebido suborno para aprovar a compra das carteiras de crédito do Banco Master, operação que deu origem ao rombo atual.

Perguntas Frequentes

Por que o BRB precisa desse empréstimo de R$ 6,6 bilhões? O valor é necessário para cobrir o rombo financeiro causado pela aquisição de carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master, evitando a liquidação da instituição pelo Banco Central.

Qual a função da União e do Banco Central nesse processo? Eles foram acionados pelo STF para explicar os entraves que impedem a concretização do empréstimo, após um acordo anterior de resgate não ter sido cumprido.

O que são as garantias do FPE e FPM? São fundos de transferências federais para estados e municípios que, pelo acordo, serviriam como garantia para os bancos credores caso o BRB não consiga quitar o empréstimo.

Por que o FGC ainda não liberou o crédito? Os bancos do Fundo Garantidor de Crédito possuem receio quanto à viabilidade do plano de negócios do BRB e querem garantias jurídicas de acesso aos fundos públicos citados.

O BRB corre risco de ser fechado?