Projeto de lei na Câmara exige exibição obrigatória de campanhas sobre a vacina contra o HPV nas salas de cinema brasileiras

Proposta legislativa quer transformar salas de cinema em pontos de informação sobre a importância da vacina contra o HPV para o público jovem

Um novo projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados busca ampliar o alcance das ações de saúde pública no Brasil. A proposta prevê que salas de cinema de todo o país sejam obrigadas a exibir campanhas educativas sobre a vacina contra o HPV antes do início de cada sessão.

A iniciativa destaca o cinema como um espaço estratégico de comunicação. Por reunir um público heterogêneo, com forte presença de jovens, o local é visto como um ambiente ideal para reforçar a proteção contra o papilomavírus humano, conforme informação divulgada pela Agência Câmara.

Regras e funcionamento da exibição educativa

segundo Portal da Câmara dos Deputados da proposta, o conteúdo audiovisual deverá ter uma duração mínima de 20 segundos. O material será elaborado pelo Ministério da Saúde, que terá a responsabilidade de manter as informações atualizadas, podendo estabelecer parcerias com organizações civis e entidades científicas.

A deputada Fernanda Pessoa, autora do projeto, ressaltou que o cinema é um ambiente que reúne públicos diversos, mas especialmente os jovens, que compõem o principal grupo-alvo da vacinação contra o HPV. A meta é utilizar a visibilidade das grandes telas para engajar esse público específico.

Penalidades para o descumprimento

O projeto estabelece sanções claras para os estabelecimentos que não exibirem o material educativo. As penalidades previstas incluem desde uma simples advertência até a aplicação de multas, podendo chegar à suspensão temporária das atividades em casos de reincidência por parte dos cinemas.

Dados atuais sobre a imunização

Dados atualizados pelo Ministério da Saúde no início de setembro de 2026 indicam que a cobertura vacinal contra o HPV atingiu 80,93% do público-alvo no Brasil. Este grupo é composto por crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos de idade.

Tramitação nas comissões

Para se tornar lei, o projeto ainda precisa passar por diversas etapas no Legislativo. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Cultura, de Saúde, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, sendo necessária a aprovação tanto na Câmara quanto no Senado.

Perguntas Frequentes

Qual o objetivo da lei? Tornar obrigatória a exibição de campanhas sobre a vacina contra o HPV em cinemas para aumentar a conscientização do público jovem.

Quem produzirá o conteúdo? O Ministério da Saúde será o responsável pela elaboração e atualização periódica do material educativo.

Qual a duração mínima da campanha? O projeto exige que o material audiovisual tenha, no mínimo, 20 segundos de duração antes das sessões.

Quais são as punições previstas? Os cinemas podem sofrer advertências, multas ou até a suspensão temporária das atividades em caso de reincidência.

Qual a cobertura vacinal atual? Segundo dados de setembro de 2026, a vacinação atingiu 80,93% do público de 9 a 14 anos no Brasil.