Projeto de lei na Câmara exige exibição obrigatória de campanhas sobre a vacina contra o HPV nas salas de cinema brasileiras

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um novo projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados busca ampliar o alcance das ações de saúde pública no Brasil. A proposta prevê que salas de cinema de todo o país sejam obrigadas a exibir campanhas educativas sobre a vacina contra o HPV antes do início de cada sessão.
A iniciativa destaca o cinema como um espaço estratégico de comunicação. Por reunir um público heterogêneo, com forte presença de jovens, o local é visto como um ambiente ideal para reforçar a proteção contra o papilomavírus humano, conforme informação divulgada pela Agência Câmara.
segundo Portal da Câmara dos Deputados da proposta, o conteúdo audiovisual deverá ter uma duração mínima de 20 segundos. O material será elaborado pelo Ministério da Saúde, que terá a responsabilidade de manter as informações atualizadas, podendo estabelecer parcerias com organizações civis e entidades científicas.
A deputada Fernanda Pessoa, autora do projeto, ressaltou que o cinema é um ambiente que reúne públicos diversos, mas especialmente os jovens, que compõem o principal grupo-alvo da vacinação contra o HPV. A meta é utilizar a visibilidade das grandes telas para engajar esse público específico.
O projeto estabelece sanções claras para os estabelecimentos que não exibirem o material educativo. As penalidades previstas incluem desde uma simples advertência até a aplicação de multas, podendo chegar à suspensão temporária das atividades em casos de reincidência por parte dos cinemas.
Dados atualizados pelo Ministério da Saúde no início de setembro de 2026 indicam que a cobertura vacinal contra o HPV atingiu 80,93% do público-alvo no Brasil. Este grupo é composto por crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos de idade.
Para se tornar lei, o projeto ainda precisa passar por diversas etapas no Legislativo. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Cultura, de Saúde, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, sendo necessária a aprovação tanto na Câmara quanto no Senado.
Qual o objetivo da lei? Tornar obrigatória a exibição de campanhas sobre a vacina contra o HPV em cinemas para aumentar a conscientização do público jovem.
Quem produzirá o conteúdo? O Ministério da Saúde será o responsável pela elaboração e atualização periódica do material educativo.
Qual a duração mínima da campanha? O projeto exige que o material audiovisual tenha, no mínimo, 20 segundos de duração antes das sessões.
Quais são as punições previstas? Os cinemas podem sofrer advertências, multas ou até a suspensão temporária das atividades em caso de reincidência.
Qual a cobertura vacinal atual? Segundo dados de setembro de 2026, a vacinação atingiu 80,93% do público de 9 a 14 anos no Brasil.