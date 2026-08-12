Homem com trauma cranioencefálico é socorrido pelo SAMU em Cascavel após queda em residência

Um homem ficou ferido na tarde desta quarta-feira (12) após sofrer uma queda dentro de uma residência localizada na Rua Hercílio Luz, na divisa entre os bairros Alto Alegre e Santa Cruz, em Cascavel.

Segundo informações, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar atendimento à vítima, que apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) além de outros ferimentos pelo corpo.

Após os primeiros socorros realizados no local, o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade para avaliação e cuidados médicos.

Local da ocorrência

A queda aconteceu dentro do imóvel situado na Rua Hercílio Luz, que fica na divisa entre os bairros Alto Alegre e Santa Cruz. O local foi onde a equipe do SAMU realizou o atendimento inicial da vítima.

Atuação do SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi rapidamente acionado para atender o chamado e prestar assistência médica às vítimas de acidente ou emergência na cidade de Cascavel.

No caso desta ocorrência, o atendimento rápido foi fundamental para estabilizar a vítima antes do transporte ao hospital.

Cuidados médicos e encaminhamento hospitalar

Após o atendimento no raio do acidente, o homem foi levado para uma unidade de saúde com o objetivo de receber avaliação detalhada e tratamento adequado, dada a gravidade do traumatismo cranioencefálico e demais lesões.