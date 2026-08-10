Consumidores resgatam R$ 1 mil antes de prêmio do Nota Paraná expirar

Na última sexta-feira (7), metade dos ganhadores de 22 prêmios de R$ 1 mil no Nota Paraná conseguiram resgatar os valores horas antes deles expirarem, segundo informações do programa.

Entre os contemplados que efetuaram o resgate está Stanley Bengtsson, contador de Curitiba, que inicialmente suspeitou que o contato da equipe do Nota Paraná fosse um golpe, mas confirmou o valor disponível após acessar a plataforma. “Dinheiro é sempre bem-vindo”, destacou ele.

Validade dos prêmios e perfil dos consumidores

De acordo com a Secretaria da Fazenda, os prêmios e créditos do Nota Paraná expiram em 12 meses a partir da data de disponibilização. Não sendo resgatados, os valores retornam aos cofres públicos do Estado.

Marta Gambini, coordenadora-geral do programa, aponta que a dificuldade no contato telefônico dificulta a comunicação com alguns ganhadores, o que contribui para o não resgate.

Exemplo de prêmio resgatado no interior

Elias Koslinski, morador de Pato Branco, descobriu o prêmio após amigos o alertarem. Ele confirmou o benefício por meio da cooperativa local e aponta que a premiação serve como incentivo para continuar utilizando o CPF nas compras.

Incentivo ao uso do CPF na nota fiscal

O prêmio recebido motivou Stanley a colocar o aplicativo do Nota Paraná na tela principal do celular para consultas frequentes e reiterar o uso do CPF nas notas fiscais. Ele destaca a importância do valor extra no orçamento familiar.

Como consultar e participar do Nota Paraná

Para conferir se há prêmios a receber, o consumidor pode acessar o saldo pelo aplicativo ou site do Nota Paraná. A participação exige cadastro prévio, associado ao CPF inserido nas notas fiscais durante as compras.

Conforme as regras, o consumidor recebe automaticamente um bilhete a partir da primeira compra no mês e, posteriormente, um novo cupom a cada R$ 200 em notas fiscais.

Perguntas frequentes

Como funciona o prazo para resgatar os prêmios do Nota Paraná?

Os prêmios e créditos expiram em 12 meses a partir da data que são disponibilizados pela Secretaria da Fazenda. Após esse período, os valores voltam para os cofres públicos do Estado.

Como podem os consumidores consultar se têm prêmios para receber?

Os consumidores podem verificar seus saldos e prêmios disponíveis pelo aplicativo ou pelo site oficial do Nota Paraná mediante login com CPF e senha.

O que é necessário para participar do programa Nota Paraná?

Para participar, é necessário fazer cadastro no site ou aplicativo do programa e incluir o CPF nas notas fiscais durante as compras para gerar os bilhetes que concorrem a prêmios.