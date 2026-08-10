Consumidores resgatam R$ 1 mil antes de prêmio do Nota Paraná expirar

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Na última sexta-feira (7), metade dos ganhadores de 22 prêmios de R$ 1 mil no Nota Paraná conseguiram resgatar os valores horas antes deles expirarem, segundo informações do programa.
Entre os contemplados que efetuaram o resgate está Stanley Bengtsson, contador de Curitiba, que inicialmente suspeitou que o contato da equipe do Nota Paraná fosse um golpe, mas confirmou o valor disponível após acessar a plataforma. “Dinheiro é sempre bem-vindo”, destacou ele.
De acordo com a Secretaria da Fazenda, os prêmios e créditos do Nota Paraná expiram em 12 meses a partir da data de disponibilização. Não sendo resgatados, os valores retornam aos cofres públicos do Estado.
Marta Gambini, coordenadora-geral do programa, aponta que a dificuldade no contato telefônico dificulta a comunicação com alguns ganhadores, o que contribui para o não resgate.
Elias Koslinski, morador de Pato Branco, descobriu o prêmio após amigos o alertarem. Ele confirmou o benefício por meio da cooperativa local e aponta que a premiação serve como incentivo para continuar utilizando o CPF nas compras.
O prêmio recebido motivou Stanley a colocar o aplicativo do Nota Paraná na tela principal do celular para consultas frequentes e reiterar o uso do CPF nas notas fiscais. Ele destaca a importância do valor extra no orçamento familiar.
Para conferir se há prêmios a receber, o consumidor pode acessar o saldo pelo aplicativo ou site do Nota Paraná. A participação exige cadastro prévio, associado ao CPF inserido nas notas fiscais durante as compras.
Conforme as regras, o consumidor recebe automaticamente um bilhete a partir da primeira compra no mês e, posteriormente, um novo cupom a cada R$ 200 em notas fiscais.
Os prêmios e créditos expiram em 12 meses a partir da data que são disponibilizados pela Secretaria da Fazenda. Após esse período, os valores voltam para os cofres públicos do Estado.
Os consumidores podem verificar seus saldos e prêmios disponíveis pelo aplicativo ou pelo site oficial do Nota Paraná mediante login com CPF e senha.
Para participar, é necessário fazer cadastro no site ou aplicativo do programa e incluir o CPF nas notas fiscais durante as compras para gerar os bilhetes que concorrem a prêmios.