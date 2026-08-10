Agricultor do Paraná registra supercélula e nuvem funil que indica possível tornado

Durante um temporal registrado em Nova Aurora, no Oeste do Paraná, o agricultor Marcelo Siqueira capturou um vídeo que mostra a formação de uma supercélula com uma nuvem funil. O fenômeno chamou atenção pela sua característica visual e possibilidade de evolução para tornado, segundo informações do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Marcelo relatou que percebeu uma nuvem com formato incomum e viu um funil descendo durante a tempestade. Por precaução, ele e sua família entraram na casa, enquanto o funil se formava e levantava, passando pela propriedade deles até descer novamente na fazenda vizinha, onde se dissipou após cerca de dois minutos. Apesar do momento de tensão, não houve registro de prejuízos relacionados ao temporal na cidade.

O que é uma nuvem funil

Conforme explica o Simepar, a nuvem funil é uma coluna de ar em rotação que se estende a partir da base da nuvem de tempestade, mas que não encosta no solo. Quando essa coluna de ar atinge a superfície, o fenômeno é classificado como tornado. Até lá, é chamado de nuvem funil. O formato característico lembra um funil apontando para baixo.

Supercélula e potencial de riscos

A formação registrada em Nova Aurora ocorreu durante uma supercélula, um tipo de tempestade com correntes de ar ascendentes em rotação que podem desencadear eventos severos, como granizo, ventos intensos e tornados. O Simepar não divulgou medidas da velocidade dos ventos no momento do fenômeno registrado.

Atenção e prevenção

Embora o fenômeno tenha passado próximo da área rural onde o vídeo foi feito, a ausência de danos reforça a importância da observação e precaução em casos meteorológicos incomuns. O registro também contribui para o monitoramento e melhor entendimento desses eventos no Paraná.

Perguntas frequentes

O que é uma supercélula?

Uma supercélula é um tipo de tempestade caracterizada por uma corrente de ar ascendente giratória, capaz de produzir fenômenos severos como ventos fortes, granizo e tornados.

Quando uma nuvem funil se torna tornado?

Quando a coluna de ar em rotação da nuvem funil toca o solo, o fenômeno é classificado como tornado. Enquanto não há contato com o solo, é apenas uma nuvem funil.

Houve danos em Nova Aurora por conta da tempestade?

Segundo o Simepar e relatos locais, não foram registrados danos ou prejuízos causados pela tempestade que formou a supercélula no município.