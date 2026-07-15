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Copel realiza obra milionária para ampliar capacidade energética no Tropical

Copel realiza obra milionária para ampliar capacidade energética no Tropical

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Copel realiza obra milionária para ampliar capacidade energética no Tropical
Copel realiza obra milionária para ampliar capacidade energética no Tropical

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

A Copel está concluindo, no mês de setembro, três obras de reforço da rede elétrica no bairro Tropical, em Cascavel, com investimento superior a R$ 2 milhões e irá beneficiar mais de 7.000 unidades consumidoras da região Noroeste da cidade. Objetivo de aumentar a confiabilidade do sistema elétrico no município

Entre os investimentos está a interligação e a substituição do cabeamento na Rua Guaíra, com aporte de R$ 1,2 milhão; a implantação de um novo circuito elétrico, no valor de R$ 575 mil; e a interligação da rede com o bairro Cancelli, com investimento de R$ 260 mil.

As melhorias têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento ao crescimento da demanda por energia na região, além de contribuir para a redução da ocorrência de interrupções no fornecimento e aumentar a qualidade do serviço prestado aos consumidores.

O gerente-executivo de Operações da Base de Campo do Oeste da Copel, Carlos Eduardo Galina, destaca que a companhia também entregou, no início deste ano, uma importante obra de substituição do cabeamento da Rua Flamboyant, com investimento de R$ 300 mil.

“Todos estes investimentos no bairro Tropical reforçam o compromisso da Copel com a qualidade do fornecimento de energia para a população. Estamos ampliando a capacidade da rede para acompanhar o crescimento da cidade, garantindo mais confiabilidade ao sistema elétrico e maior segurança no atendimento aos consumidores, tanto residenciais quanto comerciais e industriais”, afirma Galina.

Ao longo de todo este ano de 2026, os investimentos da companhia no bairro Tropical totalizam mais de R$ 2,3 milhões.

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